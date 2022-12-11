Bakan Özer: “Büyük bir dönüşüm başlattık”

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifleri ile 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri görüşülüyor. Gruplar adına konuşmalar tamamlandıktan sonra yürütme adına sözü alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer özetle şunları söyledi:

Türkiye birinci olmuştur

Son 20 yılda yapılan eğitim yatırımıyla eğitimin tüm kademelerinde kız çocuklarının okullaşma problemi kökünden çözülmüştür. Eğitim sistemimizdeki toplam öğretmen ve öğrenci sayımız günümüzde birçok ülkenin toplam nüfusundan fazladır. Bu ölçekte büyük bir dönüşümü gerçekleştirmek sadece bütçede en büyük payı ayırmayı değil, ciddi bir kararlılığı gerektirir. Okuduğunu anlama, matematik ve fen okuryazarlığında puanını en fazla artıran birinci ülke Türkiye olmuştur. 2000’li yıllardan çok daha iyi bir noktadayız.

Buradan müjdesini veriyorum

2022 yılında da ücretsiz yemek uygulamasına kapasitesini arttırarak devam ettik. Taşımalı eğitim kapsamındaki ve pansiyonda kalan öğrencilerimizin yararlandığı bu imkandan 2022 yılının başlarında 1 buçuk milyon öğrencimiz yararlanırken özellikle okul öncesi eğitimdeki öğrencilerimize öncelik vererek bu sayıyı 1.8 milyona çıkardık. 2023 yılının sonuna kadar bu imkandan okul öncesi tüm öğrencilerimizi yararlandıracağımızı dolayısıyla bu sayıyı yaklaşık 4 milyona çıkaracağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum.

Üreterek öğrenme

28 Şubat sürecinin meslek liselerinden uzaklaştırmış olduğu öğrenci profilini akademik olarak başarılı öğrencileri tekrar meslek liselerine kazandırdık. Meslek liseleri üretmeye başladı. En iyi öğrenme ‘learning by doing’ deniyor. Yaparak öğrenme, üreterek öğrenme. Yaparak öğrenmeyi başa koyarak yeni bir yaklaşım geliştirdik. Meslek liselerinin üretim kapasitesi olmasaydı Covid-19’da maske bulmak, solunum cihazı bulmak bu kadar kolay olmazdı. Hiç kimsenin gitmek istemediği meslek liselerinde Ankara Fen Lisesi’ne İstanbul Fen Lisesi’ne gidecek öğrencinin aldığı puandan daha fazla öğrencinin gittiğini öğrenmekteyiz.

Mesleki eğitimin önemi

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin insan kaynağı ihtiyacını gidermek için büyük bir dönüşüm başlattık. Bugün Meclis’e gelirken rakama baktım. Bugün 1 milyon 152 bin çırak ve kalfanın olduğu bir eğitim sistemimiz oldu. Bu niye önemli biliyor musunuz, siz çocuk işçiliği ile başka şeylerle oyalanın durun. Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili çok spekülasyon yapıyorsunuz.

1 milyon 152 bin çırak ve kalfanın yüzde 81. 18 yaş üzeri. İşte Mesleki Eğitim Merkezi bu ülkedeki genç işsizliği gidermek için en önemli enstrüman görevi görüyor.

Öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini önemsiyoruz. Siz nasıl hissediyorsanız Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yankı odalarında yaşamaya devam ediyorsunuz. Tüm müdahalelere rağmen, siyasilerin boykot çağrısına rağmen, sendikaların iş bırakmalara rağmen yüzde 99 öğretmen sınava girmiştir. Öğretmen bir kez daha size ders vermiştir.