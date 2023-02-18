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Bakan Özer: 1 Mart'ta nerede eğitime başlanacağı açıklanacak

Bakan Özer, 1 Mart'ta hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını açıklayacaklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Özer ile Malatya’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Özer'in açıklamaları şöyle:

10 ilde yaşayan depremzede kardeşlerimizin istemeleri durumunda 71 ildeki nakil sürecini başlatmıştık. Şu ana kadar 447 bin öğrencimiz başvuru yaptı. 

 48 binden fazla öğrencinin nakili alındı.

Naklini aldıran ve isteyen öğrenci yatılı ve ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

1 Mart'ta hangi il ve ilçelerde eğitime başlanacağını açıklayacağız.

 

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