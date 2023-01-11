Bakan Nebati'den ikinci el konut kampanyası açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İkinci el konut kampanyası için bankalarla görüştük. 'İlk Evim Projesi' oranlarından faydalanmamak kaydıyla bir çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Anadolu Ajansı Editör Masası programında soruları yanıtladı.
Bakan Nebati, "2022'de dünyanın her ülkesinde enflasyon yükseldi. Türkiye'de enflasyon hariç, tüm makro ekonomik göstergelerde tam bir iyileşme var" şeklinde konuştu.
İkinci el konut kampanyası için de beklentilerin olduğunu vurgulayan Nureddin Nebati, "İkinci el konutla ilgili talep var. Bankalarımızla bu konuda çalışma yapılıyor. Bankalarımız kendi belirledikleri faizle ikinci el konut konusuna girebilir" ifadelerine yer verdi.
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