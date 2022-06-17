Bakan Nebati'den GES açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Adana'da Halkbank Üreten Kadınlar Buluşması programında konuştu. Bakan Nebati, "Kadın Kooperatiflerimiz için belirlediğimiz bu yol, öncelikle 2022’de 81 ilden 81 marka kooperatifimizi istediğimiz seviyeye çıkartacaktır. Daha sonra, bu heyecanı ülkemizdeki 973 ilçemizin her birine taşıyarak 2023 yılında bin marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gelire Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetler'e(GES) talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi

Bakan Nureddin Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

"Son 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dönüşüm hamleleri ile kalkınmanın hızlandırılması gibi konularda önemli mesafeler katettik. Bir yandan sanayi ulaşım altyapımızı geliştirirken, ihracatın çeşitlendirilerek artırılması ve istihdam piyasanın iyileştirilmesinde kayda değer gelişmeler sağladık.

Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefinin gerçekleşmesi yolunda kadınlarımızın ekonomiye katkı vereceklerine de gönülden inanıyorum.

Çalışama hayatına katılmak isteyip çeşitli nedenlerden dolayı katılamayanların önündeki engeli kaldırmak bizim en önemli görevimizdir. İktidara geldiğimizce yüzde 27.9 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılma oranı bugün yüzde 34.9 seviyesine yükseldi. Bu rakamları yeterli bulmuyoruz. İş gücüne katılım oranını eğitim düzeyiyle ilişkili olduğunun farkındayız. Yükseköğrenim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 70 seviyesindedir. Odak noktamıza eğitime çok önemli bir yer veriyoruz. Kız çocuklarımızın eğitimine özel bir önem arz ediyoruz.

2022-23 döneminde yüzde 91.9 olan kız çocuklarının ilkokul bürüt okullaşma oranını bugün yüzde 97’ye yükselttik. Üniversitelerimizin sayısını 200’ün üzerine çıkardık. Bugünün Türkiye’sinde her ilimizde üniversite her ilimizde kız öğrencilerimiz akademi dünyasına çok önemli katkı sunuyorlar."

"SGK DESTEĞİ SAĞLIYORUZ"

2022-23 döneminde yüzde 91.9 olan kız çocuklarının ilkokul bürüt okullaşma oranını bugün yüzde 97’ye yükselttik. Üniversitelerimizin sayısını 200’ün üzerine çıkardık. Bugünün Türkiye’sinde her ilimizde üniversite her ilimizde kız öğrencilerimiz akademi dünyasına çok önemli katkı sunuyorlar.

Gerek kamu bankalarımızın kredileri, TÜBİTAK destek programlarıyla kadınlarımızın yanındayız. Kadın istihdamının teşvik edilmesi amacıyla 18 yaş üzerin kadınları istihdam eden işverenlere 24 ay süresinde SGK desteği sağlıyoruz.

Bugün kadın kooperatifleri konusuna değinmek istiyorum. Dünyanın en başarılı ekonomik bilgi paylaşımını merkeze aldığını görüyoruz. Dayanışmanın, yardımlaşmanın gücüne ve birliktelik ruhuna inanıyoruz. Dayanışma ve iş birliğini yalnızca kar amacı güden duygusuz bir makinenin birbirini döndüren çarkları değil, duygu yüklü organik yapının unsurları olarak çalışıyoruz. Türkiye’de herkesin aynı gemide olduğunu unutmuyoruz. Üretimimiz, hayallerimiz ortak, biz bir bütünüz. Toplumun tüm unsurlarını dayanışma çerçevesinde yaşayan bir organizma olarak düşünmek ona göre hareket etmek zorundayız.

"ANADOLU'YU KARIŞ KARIŞ ZİYARET EDİYORUZ"

Halkbank’ın çok önemsediği projesi üreten kadınlar toplantıları kapsamında 81 ilin kadın temsilcileriyle buluştuk. Bireysel girişimci, sanayici, akademisyen kadınlarımız kooperatif temsilcilerimizle konuştuk, ihtiyaçları yerinde tespit ettik. Türkiye’de toplam 1030 adet kadın kooperatifi var. Aktif olarak 800-900 kooperatif faaliyet halinde. Bu kooperatifler ciddi bir potansiyeli oluşturuyor ancak sahadaki tespitlerimiz bizi gösteriyor ki bu enerjiyi ortaya çıkarmamız için kooperatif çalışmalarını yapmamız ve bunu sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Hedef aktif kooperatif sayısını artırırken niteliğini geliştirmek olmalı.

Yerli ürünleri ve imkanlarını iyi tanıyan temsil kapasitesi yüksek, üretim ve pazarlama ağları kuvvetli kadın kooperatiflerimize ihtiyaç var. Halkbank yeni kooperatiflere finansman desteği sağlarken, mevcut kooperatiflere en uygun krediyi kullandırıyor.

Tüm bu eforun amacı 81 ilde marka kooperatifini çıkarmaktır. Anadolu'yu karış karış ziyaret ediyoruz. Her yöreminiz muazzam bir çeşitliliği var.

1 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Kadın kooperatiflerimizin bu zenginlikten doğan ürünlerini tüm dünyaya satılması konusunda önemli bir rol üstleniyor ve bu rolünü de gittikçe pekiştiriyor. Bu kooperatiflerimizin Türkiye’nin iş birliği alanını oluşturmakla kalmıyor ülke ihracatımıza da doğrudan katkı sağlamakla büyük bir potansiyel barındırıyor.

Marka kooperatiflere ihtiyacımız var. Siz yazacaksınız, kooperatifler marka olacak, siz kazanacaksınız, kadınlarımız öne çıkacak, Türkiye kazanmaya devam edecek.

Bugün burada müjdesini vermek isterim ki kadın kooperatiflerimiz için belirlediğimiz bu yol 2022’de 81 ilden 81 marka kooperatifi istediğimiz seviyeye çıkarmak olacaktır. Daha sonra bu heyecanı ülkemizdeki 973 ilçenin her birine taşıyarak 2023 yılında 1000 marka kooperatifimizi 1 milyar doları aşan ihracat yapabilen bir konuma getirmeyi hedefliyoruz."

GES'E TALEP ÇOK İYİ DURUMDA

Nebati, 15 Haziran'da talep toplanmaya başlayan Gelire Endeksli Senetler'e talebin çok iyi durumda olduğunu söyledi. Nebati ''Mali disiplinden vazgeçmeden vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz'' dedi