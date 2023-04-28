Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Uludağ Ekonomi Zirvesi 2023" programına katıldı.

Bakan Nebati burada yaptığı konuşmada, "Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladık; tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, ülkemizin her alanda elde ettiği büyük kazanımlarda, elbette sizlerin ve bu yakın iş birliğimizin büyük katkısı vardır.



Aynı şekilde, bugün burada, her biri istisnai birikimlere sahip olan tüm değerli katılımcıların sunacağı fikirler ve öneriler yarınlarımıza yön verecek etkin politikaların şekillendirilmesi bakımından büyük önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

"Enflasyonu düşürmeye başladık"

Bakan Nebati enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Nebati, "Küresel salgının başlamasıyla birlikte tüm dünyada ortaya çıkan talep yönlü enflasyon sorunu, 2022 itibarıyla enerji ve gıda başta olmak üzere Emtia fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle arz yönlü bir yapıya dönüştü.

Küresel salgının başlamasıyla birlikte tüm dünyada ortaya çıkan talep yönlü enflasyon sorunu, 2022 itibarıyla enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar nedeniyle arz yönlü bir yapıya dönüştü." ifadelerini kullandı.

Nebati, "Artan enflasyon ve hayat pahalılığına karşı aldığımız tedbirlerle ve küresel normalleşmenin de katkısıyla enflasyonu düşürmeye başladık; tedrici olarak tek haneli seviyelere inmesini sağlayacağız.

Küresel enflasyon baskıları karşısında uygulamaya konan sıkı para politikalarının, küresel finansın geleceği için bir tehdit unsuru olmanın yanı sıra dünya ekonomisinin giderek resesyona sürüklenme riskini de artırdığını bir kez daha ifade etmek isterim." diye konuştu.