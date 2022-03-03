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Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati; "2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla gireceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdüreceklerini söyleyen Nebati, "2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz" dedi.

Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 arttı.

Enflasyondaki yıllık artış, yüzde 54,44 olarak gerçekleşirken ÜFE yüzde 105,01'e ulaştı.

"2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla gireceğiz"

Ayrıca, diğer Bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz.

2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."

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