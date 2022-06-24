Bakan Nebati'den ek bütçe açıklaması

Nebati, Kayseri'de bir otelde düzenlenen ASKON Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Kayseri'nin Anadolu'nun ilk uluslararası ticaret merkezi olan Kültepe'si, kadim ticaret geleneğini haiz girişimci, cesur ve inançlı iş insanlarıyla ülkenin göz bebeği, üretimi, ticareti, turizmi ve eşsiz lezzetleriyle bir marka şehir olduğunu söyledi.

Kayseri'yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Nebati, "Çevre iller için ticaret ve lojistik merkezi görevi üstlenen Kayseri, bereketli toprakları, girişimci ve dinamik insan kaynağıyla ülkemizin 2002 sonrasında atılım ve kalkınma dönemini en iyi değerlendiren illerimizden biri olmayı başardı. Nitekim 2004 yılında 9 milyar lira üretim yapan şehrimiz, 2020 yılında 75 milyar lirayı aşan üretim performansına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Nebati, Türkiye'nin küresel salgının gölgesinde, dünyanın zorlu geçen bir döneminde büyüme kaydeden nadide ekonomilerden biri olduğunu vurgulayarak 2020 yılında reel olarak yüzde 5,1 büyüyen Kayseri'nin ise Türkiye'nin de performansının üzerine çıkmayı başardığına dikkati çekti.

Kayseri'nin son yıllarda ihracatta büyük başarılar elde ettiğini anlatan Nebati, şunları kaydetti:

"2002 yılında 352 milyon dolar olan Kayseri'mizin ihracatı, yaklaşık 10 kat artarak 2020 yılı nisan ayı itibarıyla yıllık bazda 3,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2022 yılı nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak 1,9 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Kayseri, en yüksek dış ticaret fazlası veren 6. ilimiz olmuştur. 3. Organize Sanayi Bölgesi ve 6 sanayi sitesine ilave olarak, yapım aşamasında olan bazı projelerin tamamlanmasıyla hiç kuşkusuz Kayseri'miz ülkemizin sanayi üretimi ve ihracat hedeflerine en çok katkı yapan iller arasındaki yerini daha da güçlendirecektir. Bizler bu süreçte yatırım yapmak isteyen girişimcilerimizin her daim yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Nitekim başta elektrik üretim ve dağıtımıyla, mobilya sektörleri olmak üzere 2021 yılında 220 teşvik belgesiyle yaklaşık 4,5 milyar lira tutarındaki sabit yatırma ve 4 bin 658 vatandaşımızın istihdamına destek olduk."

Nebati, Kayseri'nin son yılda tarım ve hayvancılıkta da önemli katkılar sunduğunu dile getirerek 2021 yılı sonunda meyve üretiminin 338 bin, sebze üretiminin 98 bin tona, tarla bitkileri üretiminin ise 2,3 milyon tona ulaştığını kaydetti.

Kayseri'nin doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve kültürel değerleriyle de öne çıktığının altını çizen Nebati, esnafı, çiftçiyi, hiçbir zamanda ikinci planda bırakmadıklarını belirtti.

"Yolumuz açık, bahtımız açık ve menzilimize doğru koşarak gidiyoruz"

Nebati, Türkiye'nin son 20 yıldır yeni bir hikaye yazdığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Hikaye her geçen gün güçleniyor, kuvvetleniyor ve damgasını vurarak yolunda devam ediyor. Yeter ki inanalım, yeter ki güvenelim, yeter ki bu ülkenin nereden nereye geldiğini çok iyi değerlendirelim. Yolumuz açık, bahtımız açık ve menzilimize doğru koşarak gidiyoruz. Bu anlamda da Türkiye ekonomisindeki gelişmelere baktığımızda, bununla birlikte değerlendirmek ve her açıdan bütüncül bir bakış açısı ve tüm aktörler arasındaki ilişkilerin iyi değerlendirilmesi açısından çok değer atfettiğimiz bir bölüm. Bütçedeki güçlü görünümünüzü Ocak-Mayıs 2022 döneminde de devam ettirdik ve bütçe 125 milyar lira fazla verdi. Mayıs ayı vergi gelirleri artışında en büyük pay, bir önceki yıla göre yüzde 497 oranında artışla 148 milyar liralık tahsilata ulaşan kurumlar geçici vergisine ait oldu."

"Diğer taraftan küresel enflasyonist baskınların ve vatandaş odaklı üretim anlayışımızın zaruri hale getirdiği ek bütçeyi yüce meclisimizin takdirine sunduk." diyen Nebati, "Bu ek bütçeyle merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırılırken söz konusu giderlerin karşılığı olarak genel bütçe gelir tahminleri aynı tutarda artırıldı. Böylelikle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuz kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin ve çalışanlarımızın aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.