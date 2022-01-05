Bakan Nebati: Tarihi rekorların kırıldığı bir yıl olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) toplantısında Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığına dikkat çekti. Nebati, 2022 yılı için oldukça iyimser olduğunu belirterek, "Tarihi rekorların kırıldığı bir yıl olacak" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye hızlı tedbirlerle dünyadan ayrıştı"

"2020 yılında dünya salgının etkileriyle yüzde 3.1 oranında daraldı. 2020'de ilk çeyrekten itibaren Türkiye ve dünyadaki kapanmalar başladığında Türkiye hızlı şekilde Mart ayının ortalarından itibaren proaktif tedbirler alıp, tüm sektörlerin önünü açan tedbirlerle dünyadan ayrıştı ve yüzde 1.8'lik büyümeyi gerçekleştirdi."

"Bu hedefe çok kolay ulaşacağımız açık"

"Geçen yıl ilk 3 çeyrekte GSYH büyümesi yıllık yüzde 11.7'ye ulaştı. Bu yıl bu büyüme trendi devam edecek. Malum geçen Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ihracat rekorunu açıkladı, bu yıl da 250 milyar dolarlık ihracat hedefini ortaya koydu. Bu hedefe çok kolay ulaşacağımız açık."

"Gençleri istihdam edecek olan şirketlere de 100 bin lira destek vermeye devam ediyoruz"

"Öncü göstergelerden anladığımız üzere ekonomik aktivitede ılımlı görünüm devam ediyor. Geçen yıl kapandığımızda, istihdam, kısa çalışma ödenekleri açıldığımız zaman ciddi işten çıkarmalar olacak diye ortalığı yaygaraya verenler oldu. 2020 yılının ilk 10 ayında 2.5 milyonun üzerinde toplam istihdam artışıyla salgın öncesi seviyesine ulaştı ve aştı. İstihdamı artırmak için KOSGEB destekli olarak son 12 ayda çalışan sayısını koruyan ve gençleri istihdam edecek olan şirketlere de 100 bin lira destek vermeye devam ediyoruz."

"Dış ticaret açığı yüzde 7.8 oranında azalarak 45.9 milyar dolar seviyesine geriledi"

"Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl yüzde 32.9 gibi tarihi rekorlar kırarak 225 milyar dolara ulaştı. Artık ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. 2021 yılında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 23.6 arttı. İhracat 32.9 arttı. Yani dış ticaret açığı yüzde 7.8 oranında azalarak 45.9 milyar dolar seviyesine geriledi."

"Salgına rağmen 29 milyon turist ile yüksek gelir elde ettik"

Salgına ve kapanmaya rağmen 29 milyon turist ile yüksek gelir elde ettik, bu yıl bunu da aşacağız. 24 milyar doları aşan bir turizm geliri elde ettik. Akdeniz'deki rakiplerimizi geride bırakmaya devam edeceğiz. "

"Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı bir yıl olacak"

"Bu yıl tarihi rekorların kırıldığı, Türkiye Ekonomi Modeli'nin uygulandığı, daha öngörülebilir, istikrarlı, Türkiye'nin kazanımlarının daha fazla olduğu bir yıl olacak. Cari işlemlerdeki iyileşme sürüyor. Yeni ekonomik modelle birlikte düşük cari açıktan cari fazlasına geçeceğiz"

"20 Aralık tarihi bir milattır"

"Türkiye Ekonomi modelini bu doğrultuda sizlerin desteğiyle hayata geçiriyoruz. 20 Aralık tarihi bir milattır. Bu dönem herkesin kazandığı bir dönem olacak. Rahat olun. Ortodoks davranmıyorsunuz, bize bir tane kalem yeter diyenlere hayır. Bireysel yatırımcıların algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, TL'yi güçlendirecek, farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey, hükümetin ekonomi politikalarını dikkatli şekilde takip etmek ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi."

"Döviz üzerindeki köpük kısa sürede terse çevrildi"

"20 Aralık öncesinde oluşturulmuş karamsar tablo ve döviz üzerindeki köpük kısa sürede terse çevrildi. Toplumdaki her bireye kadar önemli kazanımların gerçekleştirildiği bir döneme geçişin moraliyle hareket ediyoruz. 2022 yılı, çok güçlü bir şekilde hareket etme olanağını bize sağlamış durumda. Lütfen işinize, gücünüze bakın. Her türlü imkandan faydalanın"

"Türkiye bayrağı ve pasaportuna sahip olduğunuzu asla unutmayın"

"Rahat, emin, geleceğe umutla bakan, istikrarlı ve büyüyen bir Türkiye'nin ferdi olduğunuzu unutmayın. Yakın pazarların üretim merkezi olduğumuzu unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye bayrağı ve pasaportuna sahip olduğunuzu asla unutmayın."

"Kur korumalı mevduat 91.5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldi"

"Kur tartışılır olmaktan çıktı. Özellikle kur korumalı mevduat ürününü en çok benimseyen bir tedbir paketi silsilesindeki birinci sıraya oturtan sonuç almış olduk. Döviz kurları dengeye kavuştu. Kur korumalı TL mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Vatandaşımıza çok iyi bir destek veriyor. Kendisini koruyor, kazancını artırıyor ve dün itibarıyla son rakamları söyleyeyim 91.5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldi. Sadece bir enstrümandaki bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle, algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığını göstermesi açısından önemli bir göstergedir. Bitti köpükler, algılar da bitti."

"BES'te yüzde 25'ten 30'a çıkarılan pay bu hafta Meclis'te bitirilecek"

"İhracatçı, ithalatçı firmalar, TL uzlaşmalı vadeli döviz satımı başladı. BES'te yüzde 25'ten 30'a çıkarılan pay bu hafta Meclis'te bitirilecek. Onda da evlenecek, konut alacak, paraya ihtiyacı olan kişinin bütün kazanımlarını sıfırlaması yerine ihtiyacı olan miktarı alabileceği imkanı sağlamış olduk. Yastık altı altınlar için önemli adımlar attık. Yatırım fonlarına kar payı istisnası getirdik."

"Çalışanları enflasyona ezdirmedik"

"Malumunuz asgari ücrette yüzde 50'lik artış yaptık. İşveren üzerindeki yükün de bir kısmını üzerimize aldık. Çalışanları enflasyona ezdirmedik. Memurlarla ilgili maaş artışlarına gidildi. Maaş artışları 6 ayda bir yapıldığı için kümülatif olarak yüzde 40'ların üzerinde 2022 yılı memur maaşlarında artış gerçekleştirilmiş olacak. Temmuz'da pay ve enflasyon farkı ödeneceği için ciddi kazanım elde edilecektir. Asgari emekli maaşını 2500 liraya çıkardık."