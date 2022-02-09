Bakan Nebati, Londra'da ekonomistlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Dr. Nureddin Nebati, Londraki temasları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Bakan Nebati 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra’da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplam 2 gün süren görüşmelerde 18 varlık yönetim şirketi, 19 uluslararası kalkınma ve yatırım bankası ile 10’dan fazla özel sermaye, altyapı ve girişim sermayesi fonu ve teknoloji şirketi katılım sağladı ve toplam 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

'Önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu'

Yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen toplantılarda, Türkiye Ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Buna ek olarak Türkiye Ekonomi Modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi ve önümüzdeki döneme ilişkin öngörüler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye’nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyüme performansı, sağlıklı kamu maliyesi, sağlam bankacılık sektörü ve düşük borçluluğu ile gerek bölgesinde gerek küresel çapta ön plana çıkan ve önemli bir potansiyel barındıran gelişmekte olan yıldız bir ülke olduğu toplantılarda vurgulandı. Ayrıca, döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.

Bankacı ve yatırımcılarla belirli periyotlarda iletişimin sürdürülmesi konusunda hem fikir kalındı.

İngiliz ekonomist Timoty Ash'ten övgü

Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin İngiltere’nin başkenti Londra’daki temaslarından övgüyle bahsetti.

İngiliz ekonomist Ash, sosyal paylaşım platformu Twitter hesabından Bakan Nebati’nin Londra’daki çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarla yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Ash; "Bakan Nebati Londra'da çok iyi iş çıkardı"

Ash paylaşımında, “(Bakan) Nebati Londra’da iyi iş çıkardı. Çok hazırlıklı geldi. Türkiye’nin hikayesini pazarlamakta ve anlatmakta iyiydi.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun yıllardır Türkiye ekonomisini yakından izleyen gelişen piyasalar uzmanı Ash, “(Bakan Nebati) Yabancı sermayeyi hoş karşılayacaklarını ve sermaye kontrolünün asla masada olmadığını net bir şekilde söyledi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den Twitter paylaşımı

Bakan Nebati de Londra'da gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz."

Londra’da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/0oDxCyR7IR

— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) February 8, 2022