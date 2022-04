Bakan Nebati: Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun'da iş dünyası ile buluşma etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Nebati, "Kur stabil hale geldi, kontrolümüz altında. Tam bu ülkenin beklediği, öngörülebilir bir durumdayız" dedi.

Bakan Nebati, enflasyon ile ilgili olarak ise, "Çözüm üreten Türkiye, sorunların üstesinden gelen Türkiye, enflasyonun üstesinden gelecek olan Türkiye'dir, yine biziz. Paydaşlarımızla bu işin üstesinden geleceğiz" şeklinde değerlendirdi.

Türkiye'nin Çin'den sonra en fazla büyüyen ikinci ülke olduğunu hatırlatan Bakan Nebati, "2021 yılında dünya tek hane ile büyürken Türkiye yüzde 11 büyüme oranına erişti. Kulağını korkaklara verenler kaybettiler. Türk Lirası'na güvenin, TL ile işlem yapın. Kim yapacak yatırımları, siz yapacaksınız. Yaptığınız yatırımlarla işsizlik 10.7'ye düştü. Hızlı şekilde tek rakamlı işsizliğe gidiyoruz. İşler iyi elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Nebati'nin açıklamalarından önemli satır başları:

Türkiye baz etkisi ile 3 büyüyecek, 4 büyüyecek diye açık artırmaya girdiler. 2021 yılında dünya tek hane ile büyürken Türkiye yüzde 11 büyüme oranına erişti. Kulağını korkaklara verenler kaybettiler. Televizyonlarda konuşuyorlar, yandık. Kapasite kullanım oranı yüzde 80'lerde, işsizlik 10.7. İhracatımız 235-236 milyar dolarlarda. İş dünyasına sesleniyorum, işinizi büyütmüyor musunuz, işiniz iyi değil mi, ihracatta yarışa girmemiş misiniz? Kazanmıyor musunuz, çalışanlarınızla paylaşmıyor musunuz? Bütün bunlar varken yandık, bittik. Bu ülke yanmaz.

"Sorun enflasyon"

"Her türlü sorun alanları üzerinden, paydaşlarımızla nasıl üstesinden geleceğiz diye emek sarf ediyoruz. 20 Aralık öncesinde yine aynı akıllılar çıkmıştı. Makro ekonomik göstergeler kurun bu noktalara gitmesini doğru bulmuyor. Vatandaşlarımız bunlara kulak vermeyin dedim. Diyenler zarar gördü. Diyenler kimdi aynı güruh. Kur stabil hale geldi, kontrolümüz altında. Tam bu ülkenin beklediği, öngörülebilir bir durumdayız. Çözüldü mü bu iş, çözüldü. Sorun ne? Enflasyon. 2018'den beri Döviz kurunun oynak olması, yükselmesi enflasyonla birleşince enflasyonun artmasına sebep oldu. Bizi üzüyor mu? Üzüyor, sorun alanı olarak görüyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Samsun'daki özgüven ruhu bizim ruhumuzdur. Bizim özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden de geleceğiz. Sosyal medyayla yaygara yapanlara enflasyonla ilgili konuşacaksınız. Toplum anlamında zarar görecek kim varsa bunlara zarar vermeden yolumuza devam edeceğiz."

"Borsa İstanbul rekor kırıyor"

"Çözüm üreten Türkiye, sorunların üstesinden gelen Türkiye, enflasyonun üstesinden gelecek olan Türkiye'dir, yine biziz. Paydaşlarımızla bu işin üstesinden geleceğiz. Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını egale ediyor. Büyüme öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansta devam ediyor. İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız Geçen yıl 30 milyon turist geldi. Bu yıl hem turist sayısındaki artış hem de gelirimiz artarak devam edecek. Rusya'dan turizmle ilgili sıkıntımız var ama hemen alternatif pazarlara yöneldik, eksikliği giderecek Turizm gelirini bekliyoruz."

Ucuz kredi vurgusu

"Biz her gittiğimiz toplantıda mutlak surette tüm topluma fayda sağlayacak müjdelerle gidiyoruz. 150 milyar liralık ve yüzde 9'a kadar faiz oranıyla enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde üretim, ihracat, turizm, teknolojik alanlarda yatırım yapacak tarım da dahil olmak üzere kim varsa önlerine bunları sunuyoruz. En son ne açıklamıştık, KGF 60 milyar lira. Yüzde 70'i KOBİ'lere gitmek üzere şu ana kadar 45 milyar lirası kullandırılmış. 150 milyar liralık kısmın 100 milyar lirası ihracat ve ithal ikamesi yatırımlarına verilecek. Yatırımlara devam, ucuz kredi veriyoruz. Eski yok. Yeni uygulamalara bakın. Enflasyonun altında bir kere. Çok çok altında. Yüzde 9. Kalkınma Bankamız ve kamu bankaları işbirliğiyle bu imkanları kullandıracağız. 50 milyar lirasını da turizm ve döviz kazandırıcı sektörlere kullandırılacak."

"Hızlı şekilde tek rakamlı işsizliğe gidiyoruz"

"Türk Lirası'na güvenin, TL ile işlem yapın. Kim yapacak yatırımları, siz yapacaksınız. Yaptığınız yatırımlarla işsizlik 10.7'ye düştü. Hızlı şekilde tek rakamlı işsizliğe gidiyoruz. İşler iyi elhamdülillah. Bu kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Öyle al parayı, dövize git, tüket, yata kata altına değil. İstihdam yaratacağınız yerlere götüreceksiniz bu parayı. Proje bazlı çalışıyoruz. Asla taviz vermiyoruz. Şikayetler geliyor, krediyi kullanamıyorum. Kusura bakma, üretim yapacaksan, ülkeye katma değer sağlayacaksan emrindeyiz, yoksa şikayet etme. Geçen hafta Mardin'de Urfa'da açıkladığımız tarımsal yatırımlara ciddi destek veriyoruz. Gelin Ziraat Bankası'na başvurunuzu yapın, GES'inizi kurun."

2023 hedefleri

"2023'e farklı bir havayla gireceğiz. Bizim yatırım yapılacak imkanlarımız sınırsız, yeter ki yatırım yapın. Bizim için çok önemli bir yıl. 2023'te bu kredilerin hızlı şekilde döndüğünü göreceğiz. 2023'te Karadeniz gazının ilk vanasını çevireceğiz, Togg'un denemesini yaptık, Akkuyu'nun ilk ünitesi açılacak. 2023'ü biz 2023'ün ruhuna layık şekilde karşılayacağız. 2053'te çocuklarımız çok farklı bir ülke, güçlü, lider bir ülkeyi bırakacağımızdan da tam bir şekilde iman etmişiz. Kulaklarınızı yandım, bittim, öldümlere değil. İstikametinizi ülkenin geleceğine bağlayın, göreceksiniz ki aldığınız istikamet en doğru istikamet olacaktır. Her sancılı geçişin sonu berekettir."

Enflasyon mesajı

"Küresel enerji fiyatları artmış. Tedbirler alıyoruz. Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız. Lütfen beklentilerinizi buna göre oluşturun. Hesabınızı buna göre yapın. Kur korumalıyla nasıl dövizdeki oynaklıkları kaldırdık, TL cinsi varlıklara eğilimi artırdıysak bundan sonraki tedbirlerle döviz kurlarındaki önemli artışın olmadığını savaşta görerek de kanıtlamış olduk. Altın tasarruf sistemini kurduk, verileri paylaşacağız. Bankacılık sektörüyle, kuyum sektörüyle uyumlu çalışarak her ay katlamalı devam eden sistemi yakalamış durumda. Altını da tasarruf eko sistemini kurmuş durumdayız. Önümüzdeki süreçte toplantılarda sürekli halde güncelleme yaparak her türlü sorunun üstesinden gelecek adımlar atıyoruz. Ürün takibinin anlık yapılmasına yönelik dijital sistem kurulmasına karar verdik. Fiyatların aşırı şekilde şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacak adımları atıyoruz."

Fiyat denetimleri

Bazı bakliyat, yemlik, karkas et gibi ürünlere ihracat kısıtlaması getirdik, yağlarda gümrük vergisini sıfırladık. Ülke genelinde denetimler devam ediyor. Şu ana kadar 40 bini aşkın işletmeye bakanlık olarak ayrıntılı denetimler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Üretim ve istihdamı geliştirmeyi önceliklendiriyoruz. Mart ayındaki kredi büyümesi yıllık yüzde 20.1 iken tüketici kredilerinin büyümesi yüzde 16 seviyesinde. Kredilerin üretime yönelik sektörlerde kullanılmasını sağlıyoruz. Toplam ticari kredilerdeki artış yüzde 6,5 olurken imalat sanayinde yüzde 11,3 seviyesine gelmiştir. KGF kredilerinde üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı hedefliyoruz. Attığımız atacağımız adımlar ile enflasyon ataletini kıracak ve enflasyonu makul seviyeye getireceğiz. Terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek fiyatlardaki yükselişi de aynı anlayışla, ekonomik anlayışla paydaşlarımızla işbirliği yaparak biz kıracağız. Ekonomimizi de aynı şekilde güçlendireceğiz. Kuru nasıl kontrol altına aldıysak inşallah enflasyonun da üstesinden biz geleceğiz. Özgüvenimiz özümüzle kurduğumuz ilişkiden kaynaklanıyor. İnsanımızın irfanına olan güveninden güç buluyor.

Ekonomi bunlarla beraber birlikteliğimiz, ortak ideallerimiz ve ortak aklımızla güçlenir. Böylesi dönemde felaket çığırtkanlığı yapmaya çalışanlara asla prim vermeyeceğiz. Milli seferberlik anlayışının ne demek olduğunu yine beraberce göstereceğiz. Bu ülke Samsun, Mardin, İstanbul ,Ağrısı, Edirnesiyle artık küçük hayallerle avunanların ülkesi değil, büyük ideallerin ülkesi. Büyük idealleri olmayan toplumlar yarına liderlik edemezler. Biz küresel düzeyde lider ülke yolunda kararlı adımlarla beraberce ilerlemeye devam edeceğiz.