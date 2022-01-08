Bakan Nebati iş kadınlarıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi politikaları hakkında bilgilendirme toplantılarına devam ediyor.

Bakan Nebati, daha önce iş dünyasının çatı örgütleri ve Bankalar Birliği üyeleriyle biraraya gelmişti. Bu kez, reel sektör ve iş dünyası sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle buluştu.

Bakan Nebati, toplantılar ile 'Türkiye Ekonomi Modelini', bu kapsamda hayata geçirilen yeni enstrümanları ve alınması planlanan tedbirleri paylaşıyor.