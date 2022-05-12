AjansHaber.com.tr Ekonomi Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü

Bakan Nebati gıda sektörü temsilcileriyle görüştü

Gıda sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati şu ifadelere yer verdi:

"Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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