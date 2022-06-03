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Bakan Nebati enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Nebati, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, mayıs ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Nebati, Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranının Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleştiği böylece enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini söyledi. 

Nebati, Twitter paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki
düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz'

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