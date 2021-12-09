Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Asgari ücret herkesin beklentisini karşılayacak"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, "Asgari ücrette herkesin beklentisini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.

Asgari ücret görüşmelerine değinen Bakan Nebati, şunları söyledi:

"Asgari ücrete ilişkin de görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler. Bu yıl da işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Nebati, "2021 için cari açık beklentimiz 16 milyar dolar" dedi.