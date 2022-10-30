Bakan Muş, 305 kilogram uyuşturucu yakalandı!

Muş, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yaptığı operasyonda İran'dan Avusturya'ya transit giden bir tırda 285 kilogramı eroin, toplam 305 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm personellerimizi tebrik ediyorum."