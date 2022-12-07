Bakan Muş'tan önemli açıklamalar! 50 yılın en yüksek büyüme performansı!

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri görüşüldü. Görüşmelerin ardından yürütme adına söz alan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, özetle şunları söyledi:

50 yılın en yüksek büyüme performansı

“Küresel ekonomideki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisi, odağını üretim ve istihdam da tutarak büyümeye ve ülkemizin mallarını dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye devam etmiştir. Nitekim ekonomimiz, 2021 yılında yüzde 11,4 oranında büyüyerek son 50 yılın en yüksek büyüme performansını göstermiştir. Bu büyümeye mal ve hizmet ihracatının katkısı, 5,3 puan gibi yüksek bir seviyede olmuştur. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde ise ekonomimiz yüzde 3,9 oranında büyüyerek son 9 çeyrekte kesintisiz büyümeye devam etmiştir. Gerçekleşen yüksek oranlı büyümenin yarısından fazlası mal ve hizmet ihracatından kaynaklanmış olup, ihracat büyümenin itici gücü olmaya devam etmektedir. 2022 yılı ocak ayına kıyasla bakıldığında, sağlanan ilave istihdam 1 milyon seviyesine çıkmıştır. Tüm bu gelişmeler, üretim kapasitesini ihracat ile destekleyen Türkiye hedefine ulaşma noktasında doğru adımlar attığımızın göstergesidir.

Salgın ve savaş nedeniyle görülen yeni tedarikçi arama ve bölgeselcilik, Türkiye’nin küresel tedarik zincirindeki konumu için yeni fırsatlar barındırmaktadır. 2021 yılında küresel ekonomideki hızlı toparlanmayla mal ihracatı yüzde 33 artışla 225 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiş; küresel mal ihracatından alınan pay, ilk defa yüzde 1’in üzerine çıkmıştır. 2022 Kasım ayı itibariyle ihracatımız, 2021 yılında gerçekleşen toplam ihracatı yakalamış durumdadır. Ocak-kasım ihracatımız ise yüzde 14 artışla 231 milyar dolara gelmiştir. Bu rakamlarla ihracatta, 11 ay bazında en yüksek aylık hedeflere ulaştık ve 2022 yılının ilk 11 ayında dünyanın farklı coğrafyalarına yaptığımız ihracat güçlü bir şekilde devam etmiştir.

Dış ticaret açığı 90 Milyar Dolar

Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisiyle ithalatımız, kasım ayında 30,7 milyar dolar olmuştur. Bu ay enerji ithalatımız, yüzde 17,4 artışla 7,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde ise ithalatımız, yüzde 37 artarak 331 milyar dolar seviyesine gelmiştir.

Türkiye’nin Ocak-Kasım 2022 döneminde dış ticaret açığı 90 milyar dolar. Bunun 16,8 milyar doları altın ithalatı, 73,3 milyar doları enerji ithalatıdır. Yani iki kalem, toplam dış ticaret açığımızın yüzde 90’ını oluşturmaktadır. 2021’e göre, 2022 yılının ilk 11 ayındaki dış ticaretteki artış, 60 milyar dolar olmuştur. Bu 60 milyar dolarlık dış ticaret açığındaki artışın yüzde 86’sı, yani 52 milyar doları enerji ve işlenmemiş altın ticaretindeki açığımızdan kaynaklanmaktadır. Miktarsal olarak benzer rakamları kullanmamıza rağmen değer olarak yükselen enerji fiyatlarından kaynaklı bir açık söz konusudur.

2 bin 902 firmaya 11,3 Milyar lira kredi

Bugüne kadar, İGE AŞ tarafından onaylanan 3 bin 264 başvuru kapsamında 11,8 milyar lira kefalet sağlanmıştır. Bunun karşılığında Eximbank tarafından, onaylanan firmaların 2 bin 902’sine 11,3 milyar lira kredi kullandırılmıştır. İGE AŞ’nin, güçlenen yapısıyla ihracatçılarımız için çok önemli bir kaynak haline geleceğine inancım tamdır. Diğer taraftan, bildiğiniz gibi ihracatımıza finansman sağlanması hususunda Türk Eximbank, oldukça önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin tek resmi ihracat destek kuruluşu olan Türk Eximbank, 2022 yılının ilk 11 ayı itibarıyla ihracatçılarımız için 41 milyar dolar finansman desteği sağlamıştır. Bankanın ödenmiş sermayesi 3 milyar lira artış ile 13,8 milyar liraya yükselirken kayıtlı sermaye tavanı 17,5 milyar liradan 30 milyar liraya yükseltilmiştir.

Pandemiden zarar gören esnaf ve sanatkarlarımız, yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli krediler ile desteklenmeye devam edilmiştir. 30 Kasım 2022 tarihi itibarıyla yıl içerisinde kullandırılan faiz indirimli kredilerin toplam tutarı 72,3 milyar lirayı aşmıştır. Ekim ayında, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni finansman imkanları kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda, Halkbank’tan kredi kullanıp takibe düşenlere 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli, yüzde 4 faizli krediyle borçlarını tasfiye imkanı sağlanmıştır.

Ayrıca, esnaf ve sanatkarların Halkbank’tan kullandıkları kredilerin faiz oranları yüzde 7,5’e düşürülmüş; kredi üst limitleri, işletme kredileri için 500 bin liraya, yatırım kredileri için ise 1,5 milyon liraya yükseltilmiştir. Öte yandan, genç girişimcilerin faydalandığı kredilerin üst limiti 300 bin liraya yükseltilmiş, bu girişimciler için yaş sınırı 35’e çıkarılmıştır.

10,5 Milyarlık kaçak eşya

Gümrük Muhafaza ekiplerimizce yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri neticesinde, toplam 10,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirilmiştir. Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Akaryakıt Özel Ekibi’nce bu yıl içerisinde yürütülen çalışmalarda 4 milyar lira değerinde vergi zayi ile 10 milyar lira değerinde sahte fatura tespit ettik ve bin 289 ton kaçak akaryakıt ele geçirdik. Aynı zamanda, 7318 sayılı Kanun sonrası, dış satış yöntemiyle gerçekleştirilen suiistimallerin engellenmesine yönelik çalışmalar yürüterek yaklaşık 31 milyar lira değerinde kamu zararının önüne geçtik.

1,5 tondan fazla sıvı metamfetamin

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda, biri 1 ton 18 kilo, diğeri 622 kilo olmak üzere sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir. Bunlarla ilgili adli soruşturmalar yargı tarafından sürdürülmektedir. Toplama bakıldığında 13,7 ton uyuşturucu, yaklaşık 32 ton uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 9 bin 415 ton akaryakıt, 2,5 milyon paket sigara, 21,4 milyon adet sigara kağıdı ve filtresi, 3,4 milyon adet elektronik sigara, 8 bin 550 ton gıda ve yaklaşık 26 bin adet tarihi eser gümrüklerde ele geçirilmiştir ve zehir tacirlerine sınırlarımızda müsaade edilmemiş, geçit verilmemiştir.”