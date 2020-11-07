Bakan Murat Kurum'dan kira yardımı açıklaması

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki depremin ardından AFAD'dan hak sahibi olanlar için yeni yapılan konutların maliyetinin hesaplanacağını belirterek Maliyetten yüzde 50 oranında indirim yapılacak. Çıkan tutarı vatandaşlarımız ilk 2 yılı ödemesiz olmak üzere 18 yılda ödeyeceklerini söyledi.

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Taşınma süreçlerini koordine ediyoruz. Yapılacak işlere ilişkin bilgilendirme yapıyoruz. Her gün mimarlarımız TOKİ Başkanımızla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 15 gün içinde projeleri tamamlayıp 1 ayda başlayacağız.

7 proje alanında enkaz ve enkaz etrafı alanlarda projeler hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Zemin+5 kat 2+1 şeklinde yapacağız. 2+1 istemiyorum ve rezerv alan istiyorum diyenler için şehir hastanesi arkasında olan yer için büyütme çalışmalarımız da var. Sağlam bir zemin, uygun bir yerleşim alanı. İzmir yerel değerlerini koruyacağımız planlama yapıyoruz. Sosyal alanları, cami ve kültür merkeziyle örnek bir proje.

1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Diğer mahallelerde de depremde hasar görmemiş ya da az hasarlı alanlarda dönüşüm talepleri var. Tüm İzmir genelinde çalışma başlattık. Bu alanlarda verilecek tüm maddi ve teknik desteği vermeye hazırız.

Sahada şu an 7 bin personelimiz 1007 araçla hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta salı çarşamba hasar tespit çalışmalarımız tamamlanacak.

857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek. Hasarlı hiçbir binada eğitim öğretim yapılmayacaktır.

Konak-Bornava-Seferihisar-Buca'da talepleri almaya devam ediyoruz. Bayraklı ve diğer ilçelerde 3370 talep aldık. Hasar tespitleri için hasartespit.csb.gov.tr'den öğrenebilirler. 5000 konutluk örnek bir şehircilik anlayışıyla projelerimizi yaptık.

Çalışmamızın miktarını artırabilecek arazimiz mevcuttur. Yardım süreçleri de devam ediyor. Ağır hasarlı binalar için yardımlar başladı. Orta hasarlılar için de yardım süreci başlatıyoruz. Ağır hasarlılarda 13 bin TL, kiracılarımıza ise 5 bin TL yapıyoruz. Orta hasarlılarda ise ev sahiplerine 5 bin TL, kiracılarımıza 2500 TL yardım sürecini başlattık.

İzmir Valiliğimize internet sitesi üzerinden bina durumu ve taşınmaya ilişkin durumlarını taleplerini belirtebilirler. İhtiyaçlarını internet sitesi üzerinden başvurabilirler. Koordinasyon çadırlarında da başvurular alınıyor.

2 YIL ÖDEMESİZ SIFIR FAİZ

AFAD'dan hak sahibi olanların nasıl bir ödeme olacak sorusu var. 2 yıl ödemesiz sıfır faizle 18 ay ödeme yapılacak. Maliyetlerde yüzde 40-50 oranında indirim yaptık. Bu alanlarda riskli binalardaki vatandaşlarımızın da kentsel dönüşüm bünyesinde süreçleri yürütülecek. Kira öder gibi bir bedelle ev sahibi olabilecekler. Çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor.

16 gün sonra Bayraklı'daki 1000 konteynerlık alan sosyal donatılarla inşası gerçekleşiyor. 16 gün sonra Bornova'daki 312 konteyner çalışmalarını başlatacağız. Ben konteyner kentte mi kalacağım, kiralık dairede mi kalacağım, gibi başvurularını yapmaları önemli. 2700 çadırımız kurulu. 944 boş çadırımız var. 6408 vatandaşımız çadırda kalıyor. Yemek hizmetimiz 500 bini aştı. Diğer STK ve belediyelerimizle Kızılay koordinasyonunda veriyoruz.

4 çadır yerleşkesine poliklinik çadırı da kuruldu. Aynı şekilde Covid testi yaptırılacak çadırımız mevcut. Çocuklar için psikososyal destek veriliyor. En azından duygusal anlamda destek olmak amacıyla bu desteklerimizi çocuklarımıza yapıyoruz. Giyim ihtiyacı olan vatandaşlarımız için her türlü ihtiyaçları gideriliyor. Gelen talepleri koordinasyon merkezlerine vatandaşlarımız iletebilir.

Bundan sonraki binaların yapım süreci. Hızlı bir şekilde aksiyon alıp şeffaf bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bu sürece destek olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz.