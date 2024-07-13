Bakan Murat Kurum'dan Kahramanmaraşlı Vatandaşlara Müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremleri sonrası ilklerin Gaziantep’te gerçekleştiğini belirterek, “İlk konteyner kentimizi Nurdağı'nda kurduk. İlk çarşımızı, İslâhiye’de yaptık. Bunlar tüm deprem bölgesine rol model oldu. Ve her yerde hiçbir vatandaşımızı ayırmadan her afetzede kardeşimize eşit hizmet götürecek anlayışla çalışmalarımızı yaptık.” dedi. Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta sözünü verdiği Onikişubat İlçesi Boğaziçi bölgesindeki alanla ilgili konuşarak, “Bilimsel raporun sonucuna göre söz konusu alan üzerinde, heyelan topuğunun da içinde yer aldığı eğimin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Halihazırda üzerinde yapılaşma bulunmayan alanda izlemelerin 6 ay daha devam etmesine karar verilmiştir. Yine bu alanın rekreasyon alanı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan Boğaziçi bölgesindeki yapılaşmanın bulunduğu alanlarda tüm inceleme ve izlemeler de tamamlandı. Alanda risk oluşturacak önemli kaymaların olmadığı tespit edildi.” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yönelik temaslarını sürdürüyor. Dün Adıyaman’da incelemelerde bulunan Bakan Kurum, bugün Gaziantep’e geldi. Vali, milletvekilleri, STK’lar ve muhtarlarla İl Koordinasyon Toplantısında bir araya gelen Bakan Kurum, daha sonra depremde ağır hasar alan Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti ve örnek daireleri gezdi. Nurdağı saha incelemesinin ardından basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Kurum, burada bulunmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve bu bölgenin hem hüzünlerin hem de umutların yaşandığı bir yer olduğunu vurguladı.

“BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ”

Gaziantep’te yaşayan vatandaşlara verilen sözleri tutmak için kararlı bir şekilde çalışmalarını yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, “Onların hüznü bizim hüznümüz olacak. İnşallah 6 Şubat sabahı tuttuğumuz eli, depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar, onların yüzü gülene kadar bırakmayacağız. Onlarla beraber ağlayıp, onlarla beraber sevineceğiz. Çocuklarımızın yüzünün güleceği; annelerimizin, babalarımızın bu deprem acılarını unutacağı yeni yerleşim yerleri için tüm arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Annelerimizin yüzü gülene kadar da buradan asla ayrılmayacağız.” dedi.

“11 ŞEHRE YARDIM ELİNİ GAZİANTEP'TEN UZATTIK”

6 Şubat depremleri sonrası ilklerin Gaziantep’te gerçekleştiğini belirten Bakan Kurum, “İlk konteyner kentimizi Nurdağı'nda kurduk. İlk çarşımızı, İslâhiye’de yaptık. Bunlar tüm deprem bölgesine rol model oldu. Her yerde hiçbir vatandaşımızı ayırmadan her afetzede kardeşimize eşit hizmet götürecek anlayışla çalışmalarımızı yaptık.” şeklinde konuştu. Bakan Murat Kurum, deprem felaketinin ardından Gaziantep’te Bakanlığın bir üssünü kurduklarını belirterek, “11 şehre yardım elini Gaziantep'ten uzattık. Yapılması gereken çalışmaları yine Gaziantep merkezi esas alarak yaptık. Gaziantep, diğer illerimiz gibi çok güzel bir duruş sergiledi. O yüzden Gaziantepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Artık bizim evimiz, kendimizi hep evimizde gibi hissediyoruz.” diye konuştu.

“İŞLER BİTENE KADAR ASLA DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILMAYACAĞIZ”

Deprem bölgesine yönelik çalışmaların kolay yapılmadığını vurgulayan Bakan Kurum, “Bu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın göstermiş olduğu liderlikle, ortaya koymuş olduğu vizyonla gerçekleşti. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada yapılması gereken çalışmaları hep birlikte yaptık. İlk konut sözleşmelerini depremin üzerinden sadece 46 gün geçmişken bu şuurla yaptık. 180 bin konutun temelini depremden sadece 3 ay geçmişken işte bu inançla attık. Hamdolsun bugün bu konutların teslim edildiğini görüyoruz. Bu konutlara oturan vatandaşlarımızı görüyoruz, sizlere dua ettiklerini görüyoruz. Bunlara şahitlik ediyoruz. İşler bitene kadar da asla deprem bölgesinden ayrılmayacağız.” şeklinde konuştu. Bakan Kurum, Gaziantep’te şu ana kadar 14 bin 710 yeni yuva ve iş yerini teslim ettiklerini, 32 bin 299 konut ve iş yerinin inşasına devam ettiklerini aktardı.

KURUM, KAHRAMANMARAŞ İLE İLGİLİ BİLİMSEL SONUÇLARI AÇIKLADI

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Boğaziçi bölgesinde heyelan riski nedeniyle “uygun olmayan alan” olarak belirlenen bölgeyle ilgili de bilgi verdi. Bilim insanlarının 6 ay boyunca bölgeyi tüm detaylarıyla çalıştığını belirten Bakan Kurum şunları söyledi:

“Bilimsel raporun sonucunu bu hafta açıklayacağımızın sözünü vermiştik. Sonuçlara göre; söz konusu alan üzerinde, heyelan topuğunun da içinde yer aldığı eğimin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Halihazırda üzerinde yapılaşma bulunmayan alanda izlemelerin 6 ay daha devam etmesine karar verilmiştir. Yine bu alanın rekreasyon alanı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan Boğaziçi bölgesindeki yapılaşmanın bulunduğu alanlarda tüm inceleme ve izlemeler de tamamlandı. Alanda risk oluşturacak önemli kaymaların olmadığı tespit edildi. Bilim insanlarımızca bu alan içinde iksa, iyileştirme, heyelan kazığı gibi önlemler alınarak yapılaşmaya gidilebileceği sonucuna varılmıştır. Kahramanmaraş’ımıza, hayırlı olsun.”

BAKAN KURUM, AİLENİN ÇAY DAVETİNİ KIRMADI

Bakan Murat Kurum, İslahiye’de örnek daireleri gezdiği sırada bir binanın üst katında oturan bir aile, balkondan kendisine seslenerek çay içmeye davet etti. Ailenin davetini kırmayan Bakan Kurum, aileyi evinde ziyaret ederek onlarla sohbet etti.