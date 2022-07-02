Bakan Murat Kurum, Ümraniye'deki açılış töreninde konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bizdeki muhalefet dinlemiyor, eleştiriyor. Görmüyor, iftira atıyor. Anlamıyor, yalan söylüyor. Biz ülkemize dev eserler kazandırıyor, büyük yatırımları hayata geçiriyoruz. İyi günde olduğu gibi kötü günde de milletimizin yanında oluyoruz." dedi.

Bakan Kurum, "Ümraniye Zemin Altı Katlı Otopark ve Belediye Meydanı Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, bu alanın hem depremde toplanma alanı vazifesi göreceğini hem de Ümraniyelilerin ve İstanbulluların ihtiyaçlarını gidereceğini söyledi.

İstanbul'u, tarihin en büyük çevre ve şehircilik projeleriyle tanıştırdıklarını belirten Kurum, İstanbul'u depreme hazırlayıp, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli konutlarda oturmalarına imkan sağlarken, diğer taraftan meydanlar, otoparklar ve yeşil alanlarla vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kurum, son 10 yılda İstanbul'da 600 bin konutu yenilediklerini, şu anda da 39 ilçede 140 bin yeni konutun dönüşümüne devam ettiklerini anlattı.

- ''628 kentsel dönüşüm konutunun temelleri iki ay içerisinde atılacak''

Kurum, Ümraniye'de Hekimbaşı, Kazım Karabekir ve Dumlupınar mahallelerindeki 628 kentsel dönüşüm konutunun temellerini de en geç iki ay içerisinde atacaklarını, bu üç mahallede yapılacak konutların sayısını etaplar halinde iki bine çıkaracaklarını, 2035 yılına kadar güvensiz, sağlıksız tek bir konut kalmayana dek çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

Ümraniye'de, toplam büyüklüğü 490 bin metrekareye ulaşan iki millet bahçesi bulunduğunu belirten Kurum, 160 bin metrekare büyüklüğündeki Osmangazi Korusu Millet Bahçesi'ni de kasıma kadar tamamlayıp hizmete sunacakları müjdesini verdi.

Kurum, dünyanın her yerinde muhalefetin işinin, yapılmayanı söylemek, varsa yanlışı göstermek olduğunu ancak Türkiye'de bu durumun farklılık gösterdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bizdeki muhalefet dinlemiyor, eleştiriyor. Görmüyor, iftira atıyor. Anlamıyor, yalan söylüyor. Biz ülkemize dev eserler kazandırıyor, büyük yatırımları hayata geçiriyoruz. İyi günde olduğu gibi kötü günde de milletimizin yanında oluyoruz. Bir muhalefet, 'Neden selde vatandaşımızın yanındasınız? Neden yangında ormanlarımızı kurtarmak için bölgedesiniz? Neden depremde yaraları sarmak için seferber oluyorsunuz? diye eleştirir mi? Hiçbir ülkede böyle bir muhalefetle karşı karşıya kalamazsınız. Bu sözleri, davranışları, tutumları hakikaten anlamıyoruz."

Afetlerin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurgulayan Kurum, siyasetçinin millet ağlarken, hüzünlüyken, zor durumdayken siyaseti bir kenara bırakarak, ''Millete nasıl yardım ederim'' diye düşünmesi gerektiğini söyledi.

Kurum, ancak muhalefetin yardım etmek için el uzatmak yerine, en zor zamanlarda bile milletin acılarını siyasete alet etmekten imtina etmediğini kaydetti.

- "Bizdeki muhalefet hayırlı işlere de takoz koyan bir zihniyete sahip"

Kurum, muhalefetin sadece beceriksizlikle, tembellikle açıklanamayacak eylemler içerisinde olduğunu ifade ederek, "Bizdeki muhalefet aynı zamanda hayırlı işlere de takoz koyan bir zihniyete sahip." dedi.

Bugün yaşanan bir durumu aktarmak istediğini belirten Kurum, yıkılan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOKİ eliyle Türkiye'nin basketboldaki başarılarını taçlandıracak, uluslararası manada her türlü altyapısı olan bir basketbol sahası yapmakta olduklarını aktardı.

Kurum, spor salonu tamamlandığında, 37 bin metrekare alana sahip, 10 bin seyirci kapasiteli, sınıfının en ileri özelliklerine sahip bir salon olacağını dile getirdi.

Spor salonunun otoparkıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla hem ülkeye hizmet edeceğini hem de uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapacağını belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Fakat bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkmış inşaatımızı durdurmaya çalışıyor. Burası eski yerine yapılan bir salon olduğu halde, buraya 'yeşil alan' diyor, başka şeyler uyduruyor. Halbuki derdi başka. Burada İSKİ'nin aylardır beklediğimiz yeni salon için ayrılan arazide üzerine düşen vazifeleri var. Bu vazifeleri yerine getiremiyorlar, bunu beceremiyorlar, bahane edip de çalışmayı durdurmaya kalkıyorlar. Ayrıca bu proje içerisinde 14 bin metrekare yeşil alan varken, şu an orada halihazırda yeşil alan olmamasına rağmen sanki yeşil alan varmış gibi davranıyorlar. Milletimizin, İstanbullumuzun aklıyla alay ediyorlar. Hakikaten karşımızda yavrularımızın, gençlerimizin en güzel hizmeti alacağı, spor yapacağı bir tesisi durduran kötü niyetli muhalefet var, kötü kalpli irade var. Bunu net söylüyorum. Aynı şekilde Ulaştırma Bakanlığımızın hizmetlerini de durdurmaya çalışıyorlar."

- "Finlandiya ve İsveç meselesinde bunların gerçek yüzlerini bir kez daha gördük"

Kurum, bunlara pabuç bırakmayacaklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bunlar, milletin yine hiçbir derdine derman olmadıkları gibi ülkemizin, devletimizin çıkarlarına da maalesef karşı duruyorlar. Millete, milletimizin değerlerine, milletimizin isteklerine yabancı oldukları gibi aynı zamanda bu çerçevede o kadar ileriye gidiyorlar ki biz bunları aklımıza bile getiremezdik. Finlandiya ve İsveç meselesinde bunların gerçek yüzlerini bir kez daha gördük. Şimdiden istenen teröristler iade edilmiş, terörün fonu kesilecek, İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin birçok talebine 'evet' demiş. Dünya medyası 'Türkiye istediğini aldı' demiş. Demokrasi zaferi kazanılmış. Terör örgütleri PKK, FETÖ rahatsız ama gelgelelim bizim muhalefet de rahatsız. Dış politika ufukları büyükelçilerle masa kurmak olanlar, milletin ali menfaatlerinin nasıl korunacağını elbette bilemezler. Millete husumetlerini dış politikada da iç politikada da göstermeye maalesef devam ediyorlar. Tabii biz dertlerini biliyoruz. Açık söylüyorum bunların tek derdi Recep Tayyip Erdoğan'dır."

- "Meydan çalışmaları sırasında hiçbir ağaca zarar vermedik"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da zemin altı katlı otoparkın 10 bin 60 metrekare alana inşa edildiğini, 3 katlı ve 380 araç kapasiteli olduğunu söyledi.

İlçeye 25 bin metrekarelik dev şehir meydanını da kazandırdıklarını kaydeden Yıldırım, otobanın üzerine yapılacak 18 bin metrekareyi de bitirdiklerinde Taksim Meydanı kadar bir alanı ilçede tamamlamış olacaklarını, meydan çalışmaları sırasında hiçbir ağaca da zarar vermediklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de "Bir tarafta hizmet ve eser siyasetinin böyle bir yansıması var. Diğer tarafta da Büyükşehir Belediyesinde müdürlerine 'Bana her ay açacak bir eser bulun.' diyen bir hezimet siyaseti var." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler, kurdele keserek alanın açılışını gerçekleştirdi.

- Bakan Kurum, LGS'de birinci olan öğrencileri tebrik etti

Öte yandan Bakan Kurum, açılış töreni öncesinde Ümraniye Belediyesini ziyaret etti.

Belediye kurslarında eğitim alan öğrenciler ile öğretmenlerinin el emeği ürünlerinin yer aldığı serginin açılışını yapan Kurum, Ümraniye'deki okullarda eğitim gören ve LGS'de birinci olan 7 öğrenciyi tebrik ederek, hediye takdim etti.