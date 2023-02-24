Bakan Kurum: 164 bin 29 bin bina ağır hasarlı! Hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı!

Depremin 18. gününde Bakan Kurum, 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendiğini, 164 bin 29 binada yer alan 518 bin 758 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.