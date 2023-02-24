Bakan Kurum: 164 bin 29 bin bina ağır hasarlı! Hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı!
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarında gelinen noktayı görsellerle açıkladı. Bakan Kurum, 164 bin 29 bin binanın ağır hasarlı olduğunu bildirdi. Kurum, hasar tespit çalışmalarının birkaç güne biteceğini aktardı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ve Hatay merkezli depremin ardından hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
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Bakan Kurum, 11 ilde 7 bin 300 personelin eş zamanlı yürüttüğü hasar tespit çalışmalarının yüzde 80'inin tamamlandığını ve çalışmaların birkaç güne biteceğini duyurdu.
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Depremin 18. gününde Bakan Kurum, 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendiğini, 164 bin 29 binada yer alan 518 bin 758 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.
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Bakan Kurum yürüttüğü çalışmalar ışığında çıkan haritaları paylaştı.
Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki hasar yoğunluğunu harita üzerinde gösteren tablo!
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