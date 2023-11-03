Bakan müjdeyi verdi: Gençlere ücretsiz 'Genç Kart' geliyor!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu ele alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin bir sunum yaptı. Bakan Bak, “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız. Gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Bak’ın bütçe konuşmasında şu konulara değindi:

“Bildiğiniz gibi; ülke olarak zor ve meşakkatli bir yıl geçirdik. 2023 yılının hemen başında, 6 Şubat’ta; etki alanı, şiddeti ve süresi bakımından neredeyse eşi görülmemiş bir afetle karşılaştık.

10 ilimizin, milyonlarca vatandaşımızın etkilendiği ve yüzyılın en büyük felaketi olarak ifade edilen depremde canlarımızı yitirdik; tarifsiz acılar yaşadık.

Üzüntüyü, acıyı devlet ve millet olarak omuz omuza göğüsledik. Şehirlerimizi yeniden ihya etmek, ayağa kaldırmak için devlet olarak her bir kurumumuzla canla başla çalışıyoruz.

Devletimizin diğer tüm kurum ve kuruluşları gibi depremin ilk anından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de bütün imkânlarımızla sahadaydık. Tüm personel ve tesislerimizle sürece müdahil olduk.

Depremin hemen başında vatandaşlarımıza sıcak yemek servisi, uygun tesislerimizde konaklama ve yardım malzemesi ulaştırma gibi hizmetleri ivedilikle hayata geçirdik.

Yurtlarımızın mutfakları her türlü donanıma sahip olduğu için öncelikle deprem bölgesindeki yurtlarımızın mutfaklarını kullanıma açtık ve orada depremzede vatandaşlarımıza hizmet verdik.

Toplamda 33 Milyon 221 Bin 429 sıcak yemek, 3 Milyon 288 Bin 688 kumanya ve paketli gıda dağıtımı gerçekleştirdik. Bölgedeki diğer tesislerimizi de derhal vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Deprem bölgesindeki 143 tesisimizde vatandaşlarımızı misafir ettik.

06 Şubat 2023 tarihinden itibaren Bakanlığımızın Psikososyal destek ekibi ve spor ve sanatsal faaliyet için görevli 609 eğitici ve antrenör deprem yaşanan iller başta olmak üzere depremden etkilenen kişilerin yoğun olarak bulunduğu illerde görev aldı.

Psikososyal Destek Etkinlik Planına uygun olarak her il ve yurt kendi faaliyet planını oluşturdu. 81 ilde psikososyal destek amacıyla her yaş grubundan vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılarak ruh sağlığı uzmanları, gönüllü gençler, gençlik çalışanları ve antrenörler ile 8.890 faaliyet gerçekleştirildi.

Bu faaliyetlerle depremden etkilenen 378.896 kişiye psikososyal destek sağlandı. Ayrıca uzmanlarımız tarafından çocuk oyun/etkinlik odaları ve oyun terapisi alanları oluşturulup sportif ve sosyal faaliyetlerle her yaş grubunun aktif olabileceği etkinlikler düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, İl Milli Eğitim, İl Sağlık ve İl Diyanet Müdürlükleri, Üniversiteler, AFAD ve çeşitli STK’lar ile iş birliği içerisinde planlanan organizasyon ve faaliyetlerde yerimizi aldık.

AFAD ile işbirliği yapılarak Bakanlık ve il müdürlüklerinde çalışan 220 personele “afet farkındalık eğitici eğitimleri” verildi. Uzun vadede ise depremden etkilenen vatandaşlarımızı ülke genelinde belirlediğimiz yurtlarımızda ve gençlik kamplarımızda misafir etme sürecimiz başladı.

Toplamda 17 gençlik kampı ve 620 yurdumuzda 497 bin 102 depremzede vatandaşımızı ağırladık. Yurtlarımızda, vatandaşlarımıza yalnızca barınma hizmeti değil; sağlıktan spora, kültür sanat faaliyetinden psikososyal desteğe kadar her türlü hizmeti sağladık. Çocuklar için ana sınıfları ve oyun alanları oluşturduk.

Gençlik, spor ve yurt hizmetlerini daha da güçlendirmek ve imkânlarımızı çoğaltmak için Bakanlığımızda görevli yol arkadaşlarımızla beraber çok daha üstün bir gayretle çalışmaya kararlıyız.

Dünya; zor zamanlardan geçiyor. Gazze’de her gün yeni bir insanlık suçu işleniyor; Gazze’de her gün yeni bir vahşet sergileniyor. Mazlumların ümidi ve gölgesi olan ülkemizin omuzlarında ağır ve tarihî bir sorumluluk var.

Gençlere yatırım

81 il, 319 ilçede 474 Gençlik Merkezi’nde eğitimden istihdama, girişimcilikten yabancı dile, kodlamadan müziğe, spordan sanata her alanda, gençlerin talep ve ihtiyacına cevap verecek içeriklerle gençlerimizin yanındayız. Gençler burada pek çok sportif ve kültürel faaliyetle, serbest vakitlerini verimli geçiriyorlar.

Bu yönüyle Gençlik Merkezlerimiz bağımlılıkla mücadelede önleyici ve koruyucu bir misyon üstlenmiş oluyor. Gençlik Merkezlerimizdeki tüm imkânlardan gençlerimiz ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Bir Kardeşlik İklimi dediğimiz o kapıların ardında dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ülkemizin bütün çocukları kendini geliştirme, birbiriyle dostluk kurma fırsatı buluyor. (Örn; Alsancak Gençlik Merkezi, Cizre Gençlik Merkezi)

Gençlik Merkezlerimizin en güçlü özelliği; gençlerin katılımcılığını destekleyen, ortak akıl ile idare edilen bir anlayışla işliyor olması… Gençler orada kendi hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirirken Bakanlığımız da onlara gerekli altyapı ve lojistik imkânları sağlıyor. 2002’de 9 olan Gençlik Merkezi sayısını 2023 Ekim ayı itibarıyla 474’e yükselttik.

Bu merkezlere şu an 3 Milyon 485 Bin 990 gencimiz üye…Gençlik merkezlerimizdeki akademi ve kulüplerde sosyal bilimler, kişisel gelişim, dini ilimler, inovasyon, değerler, dil eğitimleri, sağlıklı yaşam, spor ve güzel sanatlar atölyesi gibi pek çok başlık altında eğitim ve faaliyetler düzenliyoruz. Düzenlenen bu faaliyetlere 16 milyon 780 bin 998 gencimiz katılım sağladı.

Gençlik Merkezlerimizde hayata geçirdiğimiz her bir çalışmanın tüm gençler için kolay erişilebilir olması amacıyla 2019 yılı itibarıyla okul ve yurtlarımızda Genç Ofis kurmaya başladık. 2023 Ekim ayı itibarıyla genç ofis sayımız 339…Her ilçeye en az bir gençlik merkezi ve her okulumuza bir genç ofis kazandırma gayretimiz devam ediyor.

GENÇ KOD, algoritma, web, mobil uygulama geliştirme, robotik kodlama, yazılım gibi yenilikçi düşünme ve proje odaklı eğitimler verdik. DENEYAP teknoloji atölyeleriyle pek çok gencimizin fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olduk. Bugüne dek, 104 DENEYAP atölyesinde, 15 BİN gencimize eğitim verdik.

Gençlik merkezlerimiz adına TEKNOFEST 2023 finallerinde mücadele eden 1 Takımımız yarıştığı kategoride birinci olurken, 2 Takımımız ikinci, 2 Takımımız üçüncü oldu. Teknolojiyi üreten ülkeler bugün bütün yarışlarda ipi göğüslüyor. Biz de Bakanlık olarak inovasyon ve teknoloji çalışmalarında en üst noktada imkân ve alan oluşturarak gençlerimizi bu konuda bütün gücümüzle destekliyoruz.

Bu anlayışın ürünü olan faaliyetlerimiz Genç Ideathon ve Hackhaton yarışmalarıyla yenilikçi yaklaşımların önünü açtık.

Girişimcilik alanında gençlerimizin desteklenmesi ve gençlerin toplumsal sorunlara çözüm üretmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda UPSHİFT Programı, Kırsal Bölge Genç Güçlendirme Programı, Limitless Makers Akademik Girişimcilik Programı gibi projelerimizi hayata geçirdik.

Gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve dezavantajlı bölgelerde gençlere yönelik istihdam fırsatları oluşturmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Çalışan ve Üreten Gençler Programını hayata geçirdik.

Gençlerimizin ülkemizin tarihi ve turistik destinasyonlarını gezip görmelerini, kendi kültürlerini daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla Seyahatsever projesini başlattık.

Bu amaçla, deprem bölgesi hariç illerimizin tamamında belirlenen yurtlarımızı seyahat etmek isteyen milyonlarca gencin hizmetine sunduk. Bu projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, rezervasyon yapmak şartıyla istedikleri ildeki yurtlarda ücretsiz olarak 5 gün boyunca konaklama imkanına sahip oldular.

Öğrenci olmak koşulu gözetmeksizin ülkemizin bütün gençlerine yurtlarımızın kapılarını açtığımız bu projeden 300 binden fazla gencimiz istifade etti. Gençlerin sanat, kültür, spor faaliyetlerini desteklemek için GENÇ NE SEVER platformunu hayata geçirdik.

18-30 yaş arası gençleri kapsayan platformun temel amacı gençlerimizin sanatsal, kültürel, sportif aktivitelerini desteklemek, daha çok seyahat ederek farklı coğrafyalarla tanışmalarını sağlamaktır.

Bu kapsamda; “sanatsever”, “sporsever”, “kitapsever” başlıkları altında gençlerimize hediye çekleri, sesli kitap üyelikleri, teöel spor eğitimleri, otobüs, tren biletleri gibi armağanlar sunulmuştur.

İklim ve çevre adaleti konularında farkındalık oluşturmak, ekolojik sistemin korunması ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla Yeşil Beceriler ve Gencin Doğa ile Uyumu projelerimizi bu yıl da uyguladık.

Bu kapsamda gençlerimizle birlikte ekolojik eğitimler, ekolojik yarışmalar, gençlik merkezlerimize hobi bahçeleri kurmak gibi hem teorik hem pratik çalışmalar yürüttük.

Bağımlılıkla mücadele

Geçtiğimiz yıl da; gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız ve spor tesislerimizden yararlanan 500.000’den fazla genç ve sporcumuza bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri verildi.

İl Müdürlüklerimiz ve bünyesindeki tesislerde görev yapan 50 BİN 851 personele bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimleri verilmiştir.

Bağımlılıkla Mücadelede önleyici ve koruyucu faaliyetler kapsamında ülke genelinde Gençlik Merkezlerimizde toplam 2 Milyon 440 Bin 227 sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirdi. Bu faaliyetlere toplam 27 Milyon 475 Bin 807 katılım gerçekleşmiştir.

Bakanlığımızca yürütülen Bağımlılıkla Mücadele Çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl 170 psikolog ve sosyal çalışmacıya eğitici eğitimi kapsamında Bağımlılığa Yaklaşım Eğitimi verildi.

Gençlik Radyosu yayınları aracılığıyla yapılan önleyici bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl 6 Milyon 823 Bin 749 dinleyiciye ulaştık.

Gençlik Kampları

Bu yıl; Çadır Kampı, Siber Güvenlik Kampı, LYS Kampı, Umut Kampı, Sevgi Kampı, Anne-Kız Kampı, Baba-Oğul Kampı, Bilim Kampı, Ramazan Kampı, Engelsiz Kamp, Milli Mücadele Kampı, Sağlık Kampı, Sosyal İçerme Kampı, Sosyal Uyum Kampı, Bağımlıkla Mücadele Kampı, Yurtdışı Türkler Kampı, İslam İşbirliği Gönüllülük Kampı ve Kitap Okuma Kampı, Şehit Aileleri Kampı gibi pek çok başlıkta düzenlenen kamplarımızda gençlerimizi Bir Kardeşlik İklimi’nde buluşturmaya devam ettik.

2023 yılında Gençlik kampı sayımızı 50’ye çıkardık. Ekim ayı itibarıyla 111.080 kişi kamplardan faydalanmıştır; yılsonunda 135.000 gencimize hizmet vermiş olmayı hedefliyoruz. Gençlerin gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız bir diğer husus da Gönüllülük…

Vergi muafiyeti

Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere; yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlayacağız.

Aynı zamanda gençlerimize operatör ayrımı olmaksızın aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.

Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları doğrultusunda gençlerin müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebileceği hem de bakanlığımızın sunduğu imkanlardan faydalanabileceği Genç Kart projemizi hayata geçiriyoruz. Bir diğer önemli husus da; çok yakında yüce meclisimize gönderilecek Aile ve Gençlik Bankası kanunu…

Kanununun yasalaşmasından sonra Aile ve Gençlik bankası evlenmek isteyen gençlere toplam 150 bin TL’ye kadar 48 ay vadeli faizsiz hibe desteğinde bulunacak. Böylece yuva kurmak isteyen gençlerimize de ayrıca destek olmuş olacağız.“

Geçtiğimiz hafta Aydın'da KYK Güzehhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu 16 öğrenci yaralanmış, Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Osman Aşkın Bak bu konu hakkında ise, "Tesislerimizdeki asansörlerimize karekod koyacağız. Herkes karekodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini görebilecek." ifadelerini kullandı.