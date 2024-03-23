Bakan Mehmet Özhaseki Trabzon'da vatandaşlara seslendi

Bakan Mehmet Özhaseki’nin bir dizi ziyaret için geldiği Trabzon’da ilk durağı Çarşıbaşı oldu. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Özhaseki, ardından Yomra İlçe Mitingine katıldı. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak için inşa ve ihya çalışmalarına başladıklarını ve devam ettiklerini söyledi.



“BİZ YOLUMUZDAN ŞAŞMAYACAĞIZ”

Yapılan çalışmalara rağmen muhalefetin yersiz eleştirilerine devam ettiğini vurgulayan Bakan Özhaseki, “Biz yolumuzdan şaşmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bizim işimiz hizmet, hizmetten başka bir şey bilmeyiz. Bizler, eser siyaseti izliyoruz. İlk çıktığımız günden itibaren herkese dedik ki, ‘Biz çalışacağız, hizmet edeceğiz. Mazeret üretmeyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışacağız.’ Bugüne kadar sözümüzde durduk, hizmet ettik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle hizmet edeceğiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatan Bakan Mehmet Özhaseki, “2 tane ittifak vardı. Birisi Cumhur İttifakı, öbürü de Millet İttifakı. Bizim bayrak diye bir derdimiz var. Bizim ezan diye bir derdimiz var. Bizim bu vatanın bölünmez bütünlüğü diye bir derdimiz var. Karşı ittifakın ise hiçbir şekilde görüşleri birbirine benzemez. Sosyal olaylara, siyasi meselelere bakışları, askeri noktalardaki görüşleri aynı değil, benzemezler çetesi gibiler. Fakat bir araya gelmişler. Tek şey istiyorlar; Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan gitsin ne olursa olsun. Bunun dışında söyledikleri hiçbir şey yoktu.” şeklinde konuştu.

“31 MART AKŞAMI ZAFERLE ÇIKALIM”

Hizmet etmenin kolay olmadığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, “Bu iş birlikte olur. Bu iş güçle olur. Bu iş kol kola girerek olur. Trabzon Büyükşehirde Ahmet metin Genç kardeşimle, milletvekillerimizle, AK Partimizle, Milliyetçi Hareket Partimizle kol kola gireceğiz; Allah'ın izniyle Yomra’ya hizmet edeceğiz. Meydan projesini birlikte yapacağız. Size söz veriyorum. Ama buradan 31 Mart akşamı zaferle çıkalım. Yüzümüz gülsün. Biz iş yapmak istiyoruz. Biz çalışmak istiyoruz. Biz zaten gece gündüz sizler için çalışıyoruz, bundan sonra da çalışacağız. Büyüyen, gelişen ve Trabzon'un en önemli bölgesi olan Yomra'da Cumhur İttifakı olarak hep birlikte çalışmamamıza, izin verin. Biz de sizlere hizmet edelim.” ifadelerini kullandı.