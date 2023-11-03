Bakan Mehmet Özhaseki: “Dünyayı kirletmeyelim”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi’nde ‘Çevre ve Sürdürülebilirlik’ temalı ilk dersi verdi. Türkiye’nin iklim kriziyle ilgili önemli mücadele verdiğini belirten Bakan Özhaseki, “Türkiye, dünyayı en az kirleten ülkeler arasında. Bizim kirletme oranımız yüzde bir bile değil. Üzerimize düşeni yapalım. Ülkemizi kirletmeyelim. Kirletmeden üretim yaparak yolumuza devam edelim” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyarette bulunmak için gittiği Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi’nin ‘Çevre ve Sürdürülebilirlik’ temasıyla düzenlediği 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Bakan Özhaseki’ye Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından şehircilik, yerel yönetimler, çevre problemi, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve deprem gibi alanlarda yaptığı çalışmalar nedeniyle fahri doktora unvanı verildi.

Erciyes Üniversitesi’nde eğitim-öğretim yılının ilk dersini veren Bakan Mehmet Özhaseki, “Böyle bir onurlu unvanı bana tevdi ettiklerinden dolayı hepinizin huzurunda Sayın Rektörümüze, senatomuzun değerli üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki akademik hayatlarında ve özel yaşamlarında da kendilerine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“DÜNYAYI EN AZ KİRLETEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ”

Bakan Mehmet Özhaseki konuşmasında, Türkiye’nin iklim kriziyle ilgili mücadele ettiğini belirtti. Türkiye’nin dünyayı en az kirleten ülkeler arasında olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, “Bizim kirletme oranımız yüzde bir bile değil. Bize kömürle ilgili fetvayı verenler Almanya'da, Polonya'da hala kömürle üretim yapmaya, enerji temin etmeye devam ediyorlar. Üzerimize düşeni yapalım. Biz ülkemizi kirletmeyelim. Kirletmeden üretim yaparak yolumuza devam edelim.” dedi. Paris İklim Anlaşmasına Türkiye olarak taraf olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, “Ülke olarak verdiğimiz sözlere de riayet ediyoruz. İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planını geçtiğimiz günlerde Emine Erdoğan hanımefendinin de önderliğinde açıkladık. Bunları da sonuna kadar inşallah biz devam ettireceğiz.” dedi.

“SAYGIDEĞER EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE SIFIR ATIK BİR DÜNYA MARKASI HALİNE GELDİ”

Bakan Mehmet Özhaseki, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri olduğunu ifade ederek, “Onun için de gayret ediyoruz. Ve bu mücadele içerisinde bütün dünya ülkelerinden farklı olarak bir şey daha yaptık. O da sıfır atık konusu. 7 sene önce başlattık. 45 milyon ton çöpümüzü ekonomiye kazandırdık. Bunun bedeli 4 milyar dolar civarında. Sadece kesilmekten kurtardığımız ağaç sayısı 432 milyon. Ayrıca, Birleşmiş Milletlerde ‘Sıfır Atık Günü’ ilan edildi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi Danışma Kurulu Başkanı seçildi. Hanımefendi'nin de özellikle bu işin arkasında ısrarla durması ve takibi neticesinin şimdi Sıfır Atık bir dünya markası haline geldi.” diye konuştu.

“MİLLET BAHÇELERİNİ 100 MİLYON METREKAREYE ULAŞTIRACAĞIZ”

Bakan Mehmet Özhaseki, "Bir taraftan atık su artıma tesisleri yapıyoruz, bir taraftan katı atık tesislerinde düzenli depolama neticesinde çıkacak gazlardan enerji elde etmek ve onun neticesinde bitkiler üretildiği ortama doğru gitmeye çalışıyoruz. Denizdeki atıkları topluyoruz. Bir taraftan millet bahçeleri yapıyoruz. Yeşil alanların çoğaltılması, karbon emisyonu için müthiş bir avantaj olarak gözüküyor. Millet bahçesi projemiz şu anda 80 milyon metrekareyi geçti. İnşallah 100 milyon metrekareye ulaştıracağız." dedi.