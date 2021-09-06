Bakan Kurum'dan TOKİ indirim kampanyası açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda,

"Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25'ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.