Bakan Kurum'dan Suşehri'nde yaşayan vatandaşlara müjde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve programlara katılmak için geldiği Sivas’ın Suşehri ilçesi Aydınlar Köyü TOKİ Örnek Konutları Açılış Töreni’ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Sivas’ın geleceği adına birbirinden değerli kıymetli projeleri yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırarak tüm alanlarda 45 milyar liralık yatırım yaptık

Bakan Kurum, Sivas’ta eğitimden sağlığa, sanattan spora hemen her alanda çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, “100 yılda yapılacak işleri 20 yıla sığdırmışız ve tüm bu alanlarda 45 milyar yatırım yapmışız. Bu yatırımların 13 milyarı da bizim Bakanlığımız bünyesinde yapılan yatırımlar ve Allah'ın izniyle inşallah bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Milli Mücadele'nin karargâhı Sivas’ımıza, yiğit mert Sivaslılara yakışır bir şekilde 20 yıldır bizi destekliyorsunuz” diyen Bakan Kurum, vatandaşlara teşekkür etti.

Alt yapısıyla üst yapısıyla yaşam alanlarıyla gençlerimiz mutlu olsunlar. Geleceğe güvenle baksınlar

Bakan Kurum, Sivas için her şeyin en güzelini ve en iyisini yapmaya gayret gösterdiklerinin altını çizerek, “Biz bu mücadeleleri yaparken vatandaşımızın refahı için işte Aydınlar Köyümüzün altyapısı, şehirlerimizin altyapısı güçlensin diye yapıyoruz. İstiyoruz ki Koyulhisar'da, Suşehri’nde yaşayan tüm gençlerimiz bugün Sivas merkezde ne varsa hepsine erişsinler. Burada alt yapısıyla üst yapısıyla yaşam alanlarıyla gençlerimiz mutlu olsunlar. Geleceğe güvenle baksınlar. Bize diyorlar ki; ‘önümüzde seçim var, seçimle ilgili bir kaygınız var mı?’ Bizim seçimlerle ilgili hiçbir kaygımız olmadı. Allah’ın izniyle de bundan sonra olmayacak ama kıymetli kardeşlerim şu kaygımız var. İşte çocuklarımız için gençlerimiz için geleceğimiz için daha iyi bir gelecek sunma kaygısı var. Bunun için mücadele ediyoruz. İşte 12 yıl geçmiş aradan projemiz bitmiş, vatandaşımız huzur içerisinde, mutluluk içerisinde, tarım köy konutlarımızda oturuyorlar. İşte buraya bugün geldik, ne için geldik, sizlerin duasını almak için geldik. Bizim için en büyük mutluluk bu.” diye konuştu.

Yapılan konutlarla yeni yaşamın resmini çiziyor ve o resmi de hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla afet olan bölgelere kısa süre içerisinde gittiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Vatandaşımızın bütün sıkıntılarını onlarla omuz omuza, gönül gönüle bütün eksiklerini gideriyoruz. Bir taraftan da bu konutlarla yeni yaşamın resmini çiziyor ve o resmi de hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Bize muhalefet diyor ki; ‘Ne bu aceleniz? Yangın oldu, 3 gün gün sonra konutları gösteriyorsunuz. 15 gün sonra ilk konutu teslim ediyorsunuz. Nedir bu acele?’ Bizim acelemiz milletimizi açta, açıkta bırakmamaktır. Bizim acelemiz Türkiye’mizi, milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak güçlü Türkiye, güçlü Sivas yapmaktır. Bizim acelemiz dünyanın en büyük on ekonomisi arasına Türkiye’yi sokmaktır. Gençlerimizin, geleceğe güvenle baktığı ve bu manada da hemen hemen her alanda kendine yeter, savunma sanayinde, tarımında, turizminde, enerjisinde kendine yeten bir ülke yapma anlayışıyla çalışmaktır. Bizim hayallerimiz var. Hayali olmayan bu projeleri de gerçekleştiremez. Biz dertliyiz. Bu ülkeyi inşallah hep birlikte Aydınlar Köyü’nün sakinleriyle, Koyulhisar’ımızla, Suşehri’mizle Sivas’ın 16 ilçesinde merkeziyle inşallah geleceğe taşımaktır. 2023 yılında da Cumhur İttifakımızı Cumhurbaşkanımızı yeniden seçerek yeni yüzyılın Türkiye’sine başlamaktır.”

Hizmet etmeye devam edeceğiz; eser yapmaya eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz

Bakan Kurum, çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti:

“Hizmet etmeye devam edeceğiz; eser yapmaya eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki Sivas'ın yiğit insanları bizim arkamızda, yiğit insanları her zaman bize destek oldu. Destek olacak. Ben her bir kardeşime bizi burada bağrınıza bastınız, bizi kardeşiniz kıldığınız için teşekkür ederim. İnşallah biz de sizleri hiçbir zaman mahcup etmedik, etmeyeceğiz. Bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. İş sadece hizmette değil, sadece hizmetleri yapmak, bitirmekte değil vatandaşlarımızla gönül gönüle gideceğiz, dertlerini dinleyeceğiz, yapabildiklerimizi yapacağız, yapamadıklarımızı da nedenini açıklamak suretiyle bu hizmetleri yürüteceğiz. Varsın muhalefet her türlü eleştiriyi yapsın, varsın muhalefet her türlü iftiraları, yalanları söylemeye devam etsin. Biz milletimize hizmet yolunda aşkla, şevkle, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz.”

Sivas’ta sosyal konut projesi kapsamında 2 bin 500 konut, 200 işyeri yapılacağının da hatırlatan Bakan Kurum, vatandaşların çok güzel bir teveccüh gösterdiğini belirterek yeni gelecek talepleri de bundan önce olduğu gibi karşılayacaklarını söyledi.

Ardında Bakan Kurum, dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesti.

Suşehri’mizin güzel insanlarına 250 bin sosyal konut kapsamında 200 konut başlatıyoruz

Suşehri Belediyesi ziyareti sırasında da vatandaşlara hitap eden Bakan Kurum, Suşehri’nde yaşayan vatandaşların sosyal konut talebine şöyle yanıt verdi:

“Suşehri’nde sosyal konut talebi var. Suşehri’mizin güzel insanlarına 250 bin sosyal konut kapsamında 200 konut başlatıyoruz. 200 konutta gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, emekli, asgari ücretli vatandaşlarımız başvuracaklar. Biz de bu projelerimizi Suşehri’ne en kısa zamanda yapıp teslim edeceğiz. Yeni sosyal konut projemiz hayırlı, uğurlu olsun.” diye konuştu.

“İzmir’de tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. İzmir, Ankara, İstanbul onların yönetiminde değil mi? Ellerinden tutan mı var?”

Bakan Kurum, muhalefet partilerinin yaptığı eleştirilere karşılık olarak da şu ifadeleri kullandı:

“Birileri iftira atabilir, birileri yalan söyleyebilir, birileri ‘bu projeler nasıl yapılacakmış?’ diyebilir. 20 yıldır bu ülkede, 81 şehirde nasıl yapılıyorsa bu projeler de aynı anlayışla yapılacak. Siz dönün bakın kendi belediyelerinize hesap sorun. Bize hesap soruyorlar. Sen tatile giderken biz Elazığ’da, Malatya’da depremzede kardeşimin yanında acılarına ortak oluyorduk. 37 bin 500 konut sözü verdik, bitirdik ve teslim ettik. Antalya’da, Muğla’da yangın oldu biz hemen oraya koştuk. Onlara söz verdik. Size 1 yıl içerisinde 5 bin konutu teslim edeceğiz. İzmir’de tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık. İzmir, Ankara, İstanbul onların yönetiminde değil mi? Ellerinden tutan mı var? Neden yapmıyorlar? Biz milletimize söz verdik.”