Bakan Kurum'dan motokuryelere müjde!

Bakan Murat Kurum, Bakanlıkça motokuryelere ilişkin yasal düzenleme getiren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Kurum paylaşımında, “Düzenlememiz Resmî Gazete’de yayımlandı. Motokuryelerin trafikte daha güvenli sürüş imkanları için kısa süreli dinlenebilecekleri, motosikletlerini park veya şarj edebilecekleri motokurye park alanları kuruyoruz. 1 milyon 200 bin motokuryemize hayırlı olsun.” dedi.

“Motokurye kardeşlerimizin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolun kenarında oluşturacağımız ceplerde durabilecek, dinlenebilecek, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebilecekler”

Bakan Kurum, geçtiğimiz haftalarda "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" Tuzla Gençlik Buluşması'nda İstanbul'da motokuryeleri ilgilendiren önemli bir gelişmeyi de paylaşarak, “Ben buradan İstanbul’la ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, motokurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep motokurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul’umuzda şuan 250 bin motokuryemiz var. Bu kardeşlerimiz bizlerin rahatı, refahı için çok önemli bir hizmeti yapıyorlar. Ekmek parası kazanıyorlar, alın teriyle mücadele ediyorlar. Motokurye kardeşlerimizin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolun kenarında oluşturacağımız ceplerde durabilecek, dinlenebilecek, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebilecekler.” ifadelerini kullanmıştı.

“Motokuryeler yol kenarlarında kendileri için oluşturulan alanlarda dinlenebilecek, motosikletlerini park edebilecek ya da şarj edebilecek”

Motokuryeler için hayata geçirilen düzenleme de şu yenilikler yer alıyor:

Özellikle büyükşehirlerde, yoğun trafiğin arasında araçlarını kullanmaya çalışan motokuryeler, yol kenarlarında dinlenebilecekleri alanlara sahip olacak ve araç sürüşlerindeki emniyet de artırılacak. Ulaşım trafik etüdü zorunlu olacak. Uygunsa yol kenarlarında her bir araç için 1-2 metre ebadında alan ayrılacak. Motokuryeler yol kenarlarında kendileri için oluşturulan alanlarda dinlenebilecek, motosikletlerini park edebilecek ya da şarj edebilecek.