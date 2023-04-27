Bakan Kurum'dan Lütfü Savaş'ın iddialarına cevap!

Bakan Murat Kurum, Üsküdar Kirazlıtepe Ferah Mahallesi 504 konut, 33 dükkan ve 14 ofisin Anahtar Teslimi, Mehmet Akif Ersoy mahallesi 1122 konut ve 37 dükkanın Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende konuşma yapan Bakan Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın “Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı” şeklindeki mesnetsiz iddialarına yanıt verdi.

“Biz canımızı dişimize katarak şehirlerimizi kalkındırmak için uğraşırken, hala birileri depremin siyasetini yapıyor”

Bakan Kurum, bugüne kadar 3.3 milyon konutun dönüştürüldüğünü ifade ederek, “Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün siyasi bedelleri göze alarak “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” dedik. Bugüne kadar 3.3 milyon konutumuzu dönüştürdük. TOKİ’mizle 1.2 milyon konut yaparak sağlıksız yapı stokunu yeniledik! Her zaman milletimizin yanında olduk. Milletin lehine olan her projeyi destekledik. Kimseyi ayırmadık, kimseyi ötekileştirmedik. Çünkü biliyoruz ki deprem kimseyi ayırmaz! Bugüne kadar yaptığımız her çalışmada milletimizin güvenliğini, refahını düşündük! Biz canımızı dişimize katarak şehirlerimizi kalkındırmak için uğraşırken, hala birileri depremin siyasetini yapıyor. “ dedi.

“Çıkmış, ‘Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı’ diyor. Şimdi ben kendisine soruyorum, kentsel dönüşüme karşı eylem yürüten belediye başkanı olarak mı bunu soruyorsunuz bize”

Bakan Kurum, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın mesnetsiz iddialarına verdiği yanıtı şöyle sürdürdü:

”Çıkmış, ‘Bakanlık kentsel dönüşüm projemizi onaylasaydı bu kadar ölüm olmazdı’ diyor. Şimdi ben kendisine soruyorum, kentsel dönüşüme karşı eylem yürüten belediye başkanı olarak mı bunu soruyorsunuz bize? Bunu, Hatay’ın en riskli bölgelerinde bile, devletin başlattığı dönüşümü her ortamda eleştiri yapanlar olarak mı söylüyor? Bunu, Hatay’da malum odalarla, sözde çevrecilerle, maskeli doğa severlerle, marjinal gruplarla kol kola girip kentsel dönüşüme direnenler mi söylüyor? Bunu kentsel dönüşüm aleyhine emin olun geldiler burada da aynısını yaptılar, yüzlerce dava açanlar mı söylüyor? “

“Deprem nedeniyle meydana gelen yıkımları görüp önünüze geleni suçlayarak, iftira atarak vicdanınızı rahatlatamazsınız”

Bakan Kurum, muhalefetin verdiği hiçbir sözü tutmadıklarının altını çizerek, “Kıymetli kardeşlerim, şimdi siz, bunların ortaya çıkıp kentsel dönüşüm demelerine bakmayın. Zaten söyledikleri hiçbir sözü tutmadıkları gibi kentsel dönüşümle ile alakalı da bütçeye konan bedelleri bile 6 kat düşürdüler. Yılda 20 bin konut yapacağız dediler, 5 yılda 100 bin konut sözü verdiler, 4 yıl geçti 1500 konutu teslim edemediler. Bizim Hatay Büyükşehir Belediyesinden gelip de engellediğimiz, durduğumuz hiçbir proje yok. Kaldı ki hiçbir dönüşüm projesini başlatmamışlar, verdikleri hiçbir sözü tutmamışlar. Keşke proje yapsalardı. Buradan o kişilere tekrar seslenmek istiyorum. Deprem nedeniyle meydana gelen yıkımları görüp önünüze geleni suçlayarak, iftira atarak vicdanınızı rahatlatamazsınız. “ şeklinde konuştu.

“Sorumsuzluğunuzun, beceriksizliğinizin üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz, kentsel dönüşüm projelerini yaptırmamak için nasıl çığırtkanlık yaptığınızı 85 milyon biliyor”

Depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu kaydeden Kurum, ”Şimdiye kadar hiçbir belediyemizi, hiçbir ilimizi, ilçemizi ayırmadık. Kentsel dönüşüm yapacağım diyen herkese Kirazlıtepe şahittir tüm gücümüzle destek olduk. Bu konuda popülizm yapmak en çok da merhum kardeşlerimizin ruhunu incitir! Sorumsuzluğunuzun, beceriksizliğinizin üstünü başkalarını suçlayarak örtemezsiniz. Kentsel dönüşüm projelerini yaptırmamak için nasıl çığırtkanlık yaptığınızı 85 milyon biliyor! Cevap alacağınız, mahcup olacağınız iddiaları, iftiraları ortaya atmayın! Polemik yapmayın, vatandaşımız için vatandaşımızın güvenliği için kentsel dönüşüm yapın! İftira atmayın, vatandaşımıza söz verdiğiniz işleri yapın!” ifadelerine yer verdi.