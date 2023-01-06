Bakan Kurum'dan kredi müjdesi!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya Manavgat'ta TOKİ tarafından yapılan konutların açılış törenine katıldı.

Bakan Kurum ikinci el konutlarına ilişkin kredi çalışması yaptıklarını ifade etti.

Bakan Kurum Antalya Manavgat'ta düzenlenen törende yaptığı açıklamada ikinci el konut alımı için çalışma yapacaklarını da anlattı. Hazine Maliye Bakanlığı ile birlikte bir mortgage kredisi üzerinde çalıştıklarını anımsatan Kurum "Ve açıkçası bunu devamlı hale getirmek istiyoruz. İlk etapta bir 100 bin konutla başlayacağız, akabinde de vatandaşımızın talebi doğrultusunda bu çalışmaları yapacağız. Tüm dünyada sosyal konut anlayışı sosyal devlet anlayışı rafa kaldırılmış yeni arkadaşlar biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hemen hemen her alanda vatandaşımızla beraber olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Vatandaşımız müsterih olsun biz sahadayız bir fiil vatandaşımızın yanındayız."diye konuştu.

Murat Kurum 81 ilde devam eden konut projesiyle ilgili olarak konutların finansmanı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini tekrarladı. Kurum şunları söyledi:

İlk etapta 100 bin evi olmayan orta gelirli kardeşlerimizin ev sahibi olabilmesi için bu projeyi yürütüyoruz ve Hazine Maliye Bakanlığımız da gerçekten titiz bir çalışma yaptık. Bu çalışma kapsamında İnşallah 15 Ocak itibariyle 16'sı ile kampanyamız başlayacak ve burada ev

alacak vatandaşlarımız gerçekten uygun kredi vade oranları ile birlikte ev sahibi olabilecekle. 0 ila 2 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,69 dan 2 ile 4 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,79 dan yine 4 ile 5 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımızda 0,99 dan kredi kullanabilecekler. 1 milyon liralık örnek ödeme tablosuna da baktığımızda 4 bin 400 liradan başlayan bir taksitle ev sahibi olabilecekler.