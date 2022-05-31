Bakan Kurum'dan 'aidat öder gibi' konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olacağı bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi Ağustos ayında duyuracağını açıkladı.

Bakan Kurum ayrıca TÜFE üzerindeki kira artışlarına da kanuni yaptırım uygulanacağını belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "5 Haziran’da, Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’nin ilk Sıfır Atık ilçesi olan Kızılcahamam’dan atacağı ilk adımla; “81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü”müz başlayacak. Tüm şehirlerimizde saat 14.30’da eş zamanlı olarak milyonlarca vatandaşımız doğa için, çevre için yürüyecekler" dedi.

Murat Kurum'dan konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Projenin tamamı dar gelirli evi olmayan vatandaşlarımızın ev almalarını temin etmesiyle yapılacak. Projemizi evi olmayanların alabileceği şekilde yapacağız. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak.

Kiradaki fahiş artışlara kanuni ceza geliyor

Bakan Kurum, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok ildeki fahiş kira artışlarının üzerinde de çalışıldığını belirtti. Kurum, kanunen TÜFE üzerinde artış olamayacağını hatırlattı, "TÜFE üzerinde artış yapanlara kanuni müeyyideyi uygulayacağız." dedi.

Kurum, 4 Bakanlığın üzerinde çalıştığı kira ile ilgili çalışmanın TBMM'ye 10 gün içinde gönderileceğini de sözlerine ekledi.