Bakan Kurum'dan kira sorununu çözecek 3 adım!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, fahiş kira artışlarının önüne geçmek için yaptığı çalışmaları 3 ana başlık altında topladı.

Bakanlığı döneminde birçok toplu konut projesine imza atan ve kentsel dönüşüme büyük önem veren Murat Kurum, kira artışları konusundaki çalışmalarıyla da çözüm üretmeye devam ediyor.

1- Yüzde 25'lik artış sınırı devam edecek

Katıldığı bir canlı yayında kira sorununa geniş bir yer ayıran Murat Kurum, geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan yüzde 25'lik artış sınırının uzatılabileceğine değindi.

2- İlk evini alacak vatandaşlara vergi istisnası

İlk evini alacak vatandaşlara vergi ve KDV istisnası dahil belli istisnalar uygulanacağını söyleyen Murat Kurum, büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlara da gelir bağlamında destek olacak adımların atılacağını belirtti.

3- Konutta arzı arttıracak yeni önlemler

Ev sahiplerini koruyacak bir düzenlemenin de hayata geçirileceğini ifade eden Kurum, yeni arzı artıracak önlemlerin alınacağını da kaydetti.

"Konutu bir yatırım aracı olmaktan çıkaracağız"

Bakan Kurum'un konuşmasında en çok dikkat çeken bölüm ise "Konutu bir yatırım aracı olmaktan çıkaracağız" cümlesiydi. Kurum'un bu sözü akıllara Avrupa'nın bazı ülkelerinde de uygulanan "ihtiyaç fazlası konuta vergi uygulaması" Türkiye'de de mi uygulanacak sorularını getirdi.

Özellikle büyükşehirlerin belli bölgelerinde konut stoğunun büyük bir bölümüne sahip olan bir kesimin kira fiyatlarına yönelik manipülatif hareketleri vatandaşları mağdur etmişti.

Bakan Kurum'un canlı yayında sinyallerini verdiği yeni düzenlemelerden biri de ihtiyaç fazlası konuta vergi düzenlemesi olabilir.