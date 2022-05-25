Bakan Kurum'dan kira düzenlemesi açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son dönemde artan kira fiyatlarıyla ilgili konuştu.

"DÜZENLEME 10 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Kira fiyat artışlarıyla ilgili düzenlemenin 10 gün içinde tamamlanıp hayata geçirileceğini söyleyen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

TRT Haber'de yer alan habere göre Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği, Hazine ve Ticaret bakanlıklarıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Gerek kira artışlarının takibi gerek oranları noktasındaki düzenlemeler için bu çalışmayı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yakın zamanda bu düzenlemeyi açıklayacaktır."