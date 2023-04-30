Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt!

Bakan Kurum, yaptıkları konutların tüm gerçekliğiyle ortada olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Sayın Kılıçdaroğlu, TOKİ konutlarına gidip, vatandaşın derdini sorup, bir çayını içmiş mi? Kendisi, şantiyeye bile gitmemiştir”

Dönüşüme, mesnetsiz iddialarla “çomak sokan” Kılıçdaroğlu’nun bir kez bile TOKİ konutlarına gidip, vatandaşları ziyaret etmediğini ifade eden Bakan Kurum, “Derdi neymiş vatandaşın, talebi var mıymış sormuş mu? Vatandaşların evinde çayını içmiş mi? Şantiyeye bile gitmemiştir kendisi. Ben TOKİ’den sorumlu Bakanım, biz neden bilmiyoruz onların yaptıkları konutları?” değerlendirmesini yaptı.

TOKİ’nin, evleri, gelirleri 15 bini aşmayan vatandaşlar için inşa ettiğini ve tüm sürecin noter huzurunda gerçekleştiğini açıklayan Bakan Kurum, 6’lı Masa’nın boş vaatler ve algı oyunlarıyla vatandaşın aklını karıştırmaya çalıştığını anlattı.

“Onlar, inşallah 14 Mayıs’ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler”

“Madem biz lüks konutlar yapıyoruz, siz de yapın. İzmir’de, Ankara’da yapın, millete sunun.” diyen Bakan Kurum, “Kusura bakmayın ama siz daha verdiğiniz sözleri tutmuyorsunuz. Sözlerinizi tutmadığınız bir yerde algı üretemezsiniz, milleti yanlış yönlendiremezsiniz; siz ancak 15 Temmuz’da milletin canını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadeleden kaçarsınız.

Evde kahvenizi yudumlayıp, televizyon izlersiniz. Ama hiç merak etmesinler, onlar inşallah 14 Mayıs’ta evlerinde kahve içmeye devam edecekler.” ifadelerini kullandı.

“Televizyonlarda, 11 ilimizde konutlarımızın bitirildiğini, bizim de anahtarlarını teslim ettiğimiz törenleri izleyecekler”

14 Mayıs’ta muhalefetin, evlerinde televizyon izlerken tek gerçek manzarayla karşılaşacağını söyleyen Bakan Kurum, “Kahve içip televizyon izlerken 11 ilimizde konutlarımızın bitirildiğini, bizim de anahtarlarını teslim ettiğimiz töreni izleyecekler. Kahve içmeye çok vakitleri olacak. Siyaset sahnesinden, tarihinden 14 Mayıs’ta silinecekler.” diyerek sözlerini noktaladı.