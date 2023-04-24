Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Adıyaman Samsat’ta 2017 ve 2018 yıllarında art arda yaşanan iki depremin ardından yapılan afet konutlarına ilişkin resmî sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt verdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Yapılmadı’ dediği evlerde güvenle oturan Samsatlılar.” diyerek yayımladığı video da Samsat’lıların kalıcı afet konutlarındaki yaşamını paylaştı.

“Adıyaman depreminden sonra biz bu evleri güvenli olduğunun farkına baya vardık zaten. 4 tane deprem oldu, çok şükür bir şey olmadı”

Bakan Kurum’un yayımladığı videoda, Bakanlık bünyesinde Adıyaman Samsat’ta depremler sonra inşa edilen afet konutları anlatıldı. Konutlarında yaşamlarını sürdüren afetzedeler, depremler sonrasında evlerine hiçbir şey olmadığını ifade ederek, “Evlerimizden memnunuz. Güzel evlerimiz, kullanışlı. Gönlüm rahat, içim rahat. Daha güvende hissediyorum. Bizim evlerimiz güzel. Biz evlerimizi seviyoruz. Doğalgazımız var, her şeyimiz dört dörtlük. Evlerimiz şehrin yapısına, şehrin coğrafi dokusuna da uygun. Depreme dayanıklı evler yapıldı. Tek katlı yapıldı. Artık insan korkmuyor yani. Adıyaman depreminden sonra biz bu evleri güvenli olduğunun farkına baya vardık zaten. 4 tane deprem oldu, çok şükür bir şey olmadı. Şu anda çok güzel evlerde oturuyoruz. Evlerimiz çok güzel, depreme dayanıklı, kendimizi güvenli hissediyoruz.” dedi.