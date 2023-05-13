Bakan Kurum'dan İstanbullu vatandaşlara mektup!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olduğu İstanbul için seslendirdiği mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum’un, resmî sosyal medya hesabında “Değerli İstanbullu Kardeşim” ifadesini kullanarak paylaştığı videoda, dört bir yanı doğal güzellikler ve tarihî yapılarla çevrili olan İstanbul’dan görüntüler yer aldı. Kentsel dönüşümle hayat bulan evlerden de kesitlerin yer aldığı videoda Bakan Kurum, İstanbullu vatandaşlara bulunduğu her platformda yinelediği “riskli yapı kalmayana kadar durmayacağım” sözünü hatırlattı.

Bakan Murat Kurum’un “Değerli İstanbullu Kardeşim” hitabıyla başlayan mektubun tamamında, şu ifadeler yer aldı:

“Değerli İstanbullu Kardeşim;

Hayaller bilirim Fatih’in uykularını kaçıran, âminler bilirim Eyüp Sultan’ı ağlatan, fetihler bilirim Yavuz gücüyle kıtaları aşan, hedefler bilirim Yıldırım hızıyla ilerleyen, fermanlar bilirim kalplere Süleyman merhametiyle dolan, eserler bilirim Sinan görkemiyle kucaklanan, alınlar bilirim Abdülhamid Han aşkıyla secdeye uzanan ve zafer üstüne zaferler bilirim Mustafa Kemal cesaretiyle kuşanan.

Hasretler bilirim Nazım’ı memleketinden koparan, sevdalar bilirim Turgut Uyar’ın kalbini kıran, tepeler bilirim Yahya Kemal’in ruhunu sızlatan, erguvanlar bilirim İbrahim Çallı’nın renklerini heyecanlandıran ve şiirler bilirim Necip Fazıl’ı karanlıktan aydınlığa çıkaran.

Sonra İstanbul’u bilirim boğazın iki yakasından doğup büyüyen, dalgalarını bilirim Moda’nın kıyısına köpürerek çarpan, rüzgârlarını bilirim Salacak’a ezelden beri hayran, şarkılarını bilirim Kalamış’tan yıldızlara uzanan, yeşilini, ağacını, toprağını, martılarını bilirim mutlulukla Riva’da yaşayan.

Sevgili İstanbullu Kardeşim;

Ve en çok da seni bilirim; emeğin değerli, ekmeğin bereketli, evin huzurlu, geleceğin umutludur. Medeniyetin beşiği, ecdadın emaneti, dünyanın kalbi ve memleketin gözbebeği İstanbul’un tek sahibi olmana rağmen yaşadığın zorlukları, çektiğin çileleri ve duyduğun kaygıları da bilirim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul’da yüzbinlerce konutun dönüşmesini sağlamış, yüzlerce çevreci projelerle şehrin nefesine nefes katmış, onlarca millet bahçesi kazandırmış bir kardeşiniz olarak bir kez daha ifade etmek isterim ki; İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayana kadar durmayacağım, millet bahçeleriyle, parklarıyla, yeşil alanlarıyla şehrimiz doyasıya nefes alana kadar durmayacağım.

Kıymetli İstanbullu Kardeşim;

Güneşli bir mayıs sabahında, Üsküdar’dan doğan rüzgâr Tuzla’da estiğinde, Adalar’dan kalkan bir vapur Maltepe’ye yanaştığında, Şile’de açan bir gül Ataşehir’de koktuğunda, Ümraniye’de bir çocuğun kahkahası Beykoz’dan duyulduğunda, Kartal’dan kanat çırpan bir kuş Pendik’e konduğunda, Sultanbeyli’de başlayan sevinç Çekmeköy’e, Sancaktepe’ye ulaştığında, inanıyorum ki Kadıköy’de ‘Ayrılık Çeşmesi’nde Buluşacağız.”