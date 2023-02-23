Bakan Kurum'dan İstanbul için kentsel dönüşüm mesajı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı.

Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hasar tespitinin bugün itibarıyla yüzde 80 seviyelerine geldiğini, birkaç gün içerisinde tamamlanacağını bildirdi.

Kurum, hasar tespitleri esnasında yaşanan Hatay Defne ve Samandağ merkezli iki deprem, bu bölgelerde orta hasarlı ve az hasarlı binalara bir kez daha bakacağız." dedi.



1999 öncesi yapılan, mühendislik hizmeti almamış, denetime tabi olmamış yapıların yüzde 98'inin yıkıldığını açıklayan Kurum, depremlerden 16 gün sonra vatandaşların kalıcı konutlarının sözleşmelerinin imzalanmaya başlandığını açıkladı.

Ev sahiplerine 5 bin, kiracılara 3 bin lira kira yardımı

Bakan Kurum, ev sahiplerine 5 bin lira kira yardımı yapılacağını aktardı.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kiracılara yapılacak kira yardımının da 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması talimatı verdiğini belirtti.

Kat kısıtlaması getirileceğini, dükkanların mümkün olduğunca bina altına koyulmayacağını bina yanına koyulacağını kaydeden Kurum, ''Milletimizin desteğiyle kentsel dönüşümü yapacağız, İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de yapacağız ve vatandaşımızı çaresiz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bina yüksekliği için etraftaki binaların emsal alınacağına ilişkin düzenlemeleri yaptıklarını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız talimat verdiler, Fikirtepe'de 10 bin konutluk, 50 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren dönüşüm projesinin göbeğine girdik, bütün etaplarını, ihalelerini yaptık. Esenler'de 60 bin konutluk tüm dünyaya örnek olacak kentsel dönüşüm sürecini yürütüyoruz. 'Kanal İstanbul etrafına yeni bina, yeni yerleşim getirmeyeceğiz' dedik ama bu alanı rezerv alan olarak, İstanbul için kullanmak zorundayız. Buralara sağlam binaları yapacağız ve çeperde yer alan Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa'daki riskli binaları veya diğer ilçelerdeki riskli binaları buraya taşımak zorundayız. Millet bahçeleri niye yapılıyor? Millet bahçeleri bakın bu 8 ilde afette toplanma alanı vazifesi gördü. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi de bu vazifeyi görecek. Altyapısını hazırlayacaksınız. Yardım götürmek istiyorsanız o altyapıyı orada hazırlamak zorundasınız. Biz hem kentsel dönüşüm hem yapı denetimde tüm şehirlerimizde kararlılığımızı koymaya devam edeceğiz. Nasıl bugün Türkiye tek yürek olduysa biz de bu kararlılığı göstermek zorundayız. Siyaset üstü bakacağız. Herkesten istirham ediyorum. Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım. Gelin hep birlikte masanın bir tarafında olalım, başka acılar yaşamayalım."

"Bu işin siyaseti yok"

İstanbul ve Marmara Bölgesi'ndeki deprem planlamalarına yönelik çalışmaların sorulması üzerine Kurum, İstanbul ve Marmara Bölgesi ile ilgili çalışmak isteyen herkesle uyumlu çalışmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm sürecinin önünü açtıklarını, bunu bir milli güvenlik, beka meselesi olduğunu belirterek "Kentsel dönüşüm üzerinden siyaset yapmayalım, hep birlikte bu süreci yönetelim, başka acılar yaşamayalım." açıklamasında bulundu.

Kurum, 270 bin dönüşüm projesinin devam ettiğini, bunun 93 bininin İstanbul'da sürdüğünü bildirdi.

Sosyal konutlar yaptıklarını hatırlatan Bakan Kurum, önceliklerinin dönüşüm ve vatandaşların sağlam konuta erişimi olduğuna işaret etti.

Tüm bileşenlerin de aynı anlayışla hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Kurum, vatandaşların, belediyelerin bir seferberlik anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kentsel dönüşüme farklı bakan belediyelere karşı yaptırımın olup olmayacağının sorulması üzerine Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün, 11 ilimizdeki afet konutlarımızı yapmak ve bir an önce vatandaşlarımızı sağlam konutlarına yerleştirmek önceliğimiz. Aynı şekilde hemen buradaki süreci yoluna koyar koymaz Marmara Bölgesi'nde de aynı kararlılığı ortaya koymak zorundayız. Bunun siyaseti, partisi yok. Bunun dil, din, ırk ayrımı yok. Bunu yapmak zorundayız ve herkesin de bu bakış açısıyla sürece yaklaşması gerekiyor. Bunu bir milat kabul edip, bu milatla birlikte İstanbul'da da dönüşmesi gereken her yerde biz devletimizin tüm imkanlarıyla dönüşüm sürecini daha da artırarak devam edeceğiz. Yapmayan kişilerle, yapmayan kurumlarla ilgili de iradeyi ortaya koymalarını bekliyoruz. Yapılmaması durumunda da radikal bir tedbiri de hayata geçirmemiz gerektiğini kendi adıma düşünüyorum. Eminim ki onlar da bu sürece katılacaktır, katılmak isteyecektir. Tekrar söylüyorum bu işin siyaseti yok. Hep birlikte el ele vereceğiz. Nasıl bugün deprem bölgesi için 85 milyon el ele verdiysek Marmara'mız, İstanbul'umuz, Kocaeli'miz için de aynı anlayışla çalışacağız ve bu iradeyi ortaya koyacağız."

Kurum, depremden etkilenen şehirlerin ihya sürecine ilişkin; kültürden, sanattan anlayan, sosyolojiyi, demografik yapıyı bilen bilim insanlarından oluşan bir heyetle yönetileceğini belirtti.

43 bin sosyal konutun ihalesini tamamlandı



Bakan Kurum, deprem konutlarına ilişkin "1 yıl diyoruz ama önceki depremlerde 6 ay sonra teslim etmeye başladık. Burada da aynısını yapacağız, 6 ay sonra etap etap projelerimizi teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kurum, "İmar kısıtı uygulayacaksak, o araziyi yeşil alana çevirmek zorundaysak takasla, başka araziler göstermek suretiyle onları mağdur etmeyecek şekilde süreci yürüteceğiz." dedi.

Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 43 bin sosyal konutun ihalesini tamamladıklarını, bu konutları da afet bölgesindeki diğer konutlarla eş zamanlı inşa edeceklerini açıkladı.

Marmara Bölgesi

"11 ilimizdeki afet konutlarımızı yapmak önceliğimiz. Buradaki süreci yoluna koyar koymaz Marmara Bölgesi'nde de aynı kararlığı ortaya koymak zorunda olduğumuzu anımsatan Kurum, İstanbul'da dönüşmesi gereken her yerde devletin tüm imkanlarıyla dönüşüm sürecini daha da artırarak devam edeceğini açıkladı.

Enkazın kaldırılması



Bakan Kurum, depremin ardından ortaya çıkan molozun çevresel tüm tedbirleri alarak geri dönüşüme alınacağını, dönüştürüleceğini ve şehirlere zarar vermeyecek şekilde bir çalışma ortaya koyduklarını belirtti.

Kurum, "Şubat ayı sonuna kadar 14 bin konutun ihalesini gerçekleştirip sözleşmeleriyle birlikte inşa sürecine başlayacağız." dedi. Depremden etkilenen illerdeki konut projelerine ilişkin olarak "Net 93 metrekare olan 3 artı 1 köy konutlarımızı vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yapacağız." açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, deprem bölgesini, yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek, şehrin ihtiyaçlarına göre 105 metrekare brüt, 85 metrekare net, 3 artı 1 daireler yapılacağını belirterek "TOKİ'nin inşa ettiği 1 milyon 180 bin konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa, yeni yapılacak konutlarımızı da bu anlayışla, hassasiyetle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fay Yasası



Bakan Kurum, "Fay Yasası ile ilgili AFAD Başkanlığımız çalışıyor. Radikal başka kararları da içine koyacağımız bir süreci yöneteceğiz." dedi. Deprem bölgesindeki yeni konutların fay hattına yakınlığına ilişkin olarak Bakan Kurum, "Bilim insanları daha kısa mesafede yapılabileceğini söylüyorlar ama 500-600 metreden aşağı yaklaşmayacağız." açıklamasında bulundu.