Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda gençlere istihdam müjdesi verdi.

Bakan Kurum, genç istihdam seferberliği başlattıklarını vurgulayarak, 2021 yılında Bakanlığımızın ve belediyelerimizin teknik şartnamelerinde yaptığımız değişiklikle genç istihdam seferberliğimizi başlattık.

Hedefimiz 50 bin ve daha üzeri

Bakan Kurum sözlerine şu şekilde devam etti: "Geçtiğimiz süre zarfında, 25 bin gencimiz bu proje kapsamında göreve başladı. 2023 yılı hedefimizi 50 bine ve daha da üzerine yükseltmiş durumdayız. Tabi buradan bir müjdeyi de gençlerimize vermek istiyorum.

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarına merkezi yerleştirme sistemi ile çeşitli branşlarda toplam 3 bin 297 personel istihdamı için çalışmalarımızı tamamladık, alım işlemlerimizi başlatıyoruz.” dedi.