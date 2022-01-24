Bakan Kurum'dan Elazığ depremi mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020'de, merkez üssü Elâzığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye kadar süren depremin yıl dönümü sebebiyle video mesaj yayımladı.

Başta Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu Bölgesini etkileyen depremin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, o gün yaşanan acının hâlâ tazeliğini koruduğunu belirterek, Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi.

Bakan kurum video mesajında şu şekilde konuştu:

"Ne acıdır ki, bu cennet ülke, bu güzel insanlar deprem nedeniyle çok hüzünler yaşadı. Şu son 100 yılda ülkemizin hemen hemen her yerinde acı hikâyeler yaşadık. Meydana gelen 60 büyük depremde, 90 bin canımızı gözyaşları içerisinde toprağa verdik."

"O gece bütün dünya, bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik etti"

"24 Ocak 2020, saat 20:55'te Elazığ’da 50, Malatya’da 155 bina depremin ilk anında yıkıldı. O gece bütün dünya, bir devlet ve milletin nasıl tek yürek olduğuna şahitlik etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devletimizin tüm kurumları bir seferberlik ruhuyla, yiğit, mert, vefakâr Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanına koştu. Bakanlıklarımız, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, TOKİ ve İller Bankamızla; 1 ay boyunca Elazığ ve Malatya’dan ayrılmadan, arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarımızı hızlıca tamamladık"

"Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık"

"Vatandaşlarımızı kira, eşya ve taşınma yardımlarıyla destekledik. Hiçbir kardeşimizi aç ve açıkta bırakmadık. Cumhuriyet tarihimizin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasını Elazığ ve Malatya’da başlattık. Özellikle Elazığ’ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik. Elazığ ve Malatya’da toplam 36 bin yeni yuva ve iş yerimizin inşa çalışmalarına hemen başladık. 7 ay gibi kısa bir sürede tamamladığımız ilk 8 bin yuvamızı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Kalan konutlarımızı da etaplar hâlinde teslim ederek, tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık."

12 milyon vatandaşa güvenli konut sağlandı

“2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’dan başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle bugüne kadar 2 milyon 800 bin bağımsız birimde ikamet eden 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini tamamladık.

"350 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

"81 ilimizdeki binlerce şantiye alanımızda, yüz binlerce mühendis, mimar ve işçi kardeşimizin mahir elleriyle; sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle, 140 bini İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kararlılıkla 2022 yılının sonunda, sahada sürdürdüğümüz tüm bu projeleri, 350 bin yeni yuva ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

"2022 yılında da milletimiz için ‘yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm’ demeye devam edeceğiz. Eskiyen evleri ve riskli yapıları yenilemeye; çevreye duyarlı, kimlikli, özgün, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa etmeye azimle devam edeceğiz."