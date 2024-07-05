Bakan Kurum'dan depremzede aileye ziyaret

Görevi devralmasının ardından ilk ziyaretini deprem bölgesine yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’daki yoğun programlarının ardından depremzede Doğan ailesini, yeni evlerinde ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinde 2 katlı evleri yıkılan 3 çocuklu Doğan ailesinin yeni ev sevincine ortak olan Bakan Murat Kurum, tüm afet konutlarını teslim edinceye kadar bütün ekibiyle birlikte deprem bölgesinde olacaklarını ifade etti.

“EVLERDE DEVLETİMİZ HER ŞEYİN EN KALİTELİSİNİ YAPMIŞ”

Sağlam ve güvenli yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan depremzede Servet Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Depremzede Servet Doğan, “Devletimizden Allah razı olsun. Takdire şayan bir çalışma yapıldı. Kolay değil, devletimiz bunun üstünden geldi. Devletimiz bizi ev sahibi etti. Çok şükür güzel bir evimiz var. Burada evler çok güzel yapılmış. Devletimiz her şeyin en kalitelisini yapmış. O yönden teşekkür ediyorum. Yaşanılacak, güzel evler yapılmış.” dedi.

“TEK İSTEĞİMİZ SİZİN SAĞLAM VE GÜVENLİ KONUTLARDA OTURMANIZ”

Bakan Murat Kurum da yaptığı konuşmasında, depremzede Doğan ailesine yeni konutlarının hayırlı olmasını diledi. Aileye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını da ileten Bakan Kurum, “Devlet olarak depremin ilk anından itibaren afet bölgelerinin ayağa kaldırılması için gereken bütün mücadeleyi verdik. 6 Şubat sonrasında bir taraftan enkaz kaldırdık, bir taraftan hasar tespiti yaptık, bir taraftan da yapılacak konutların yerlerini seçtik, temellerini attık. Hamdolsun bugün de sizin evinize geldik. Sizin mutluluğunuza şahitlik ediyoruz. Bizim için en güzeli bu. Sizler, burada sağlam ve güvenli evlerde ailenizle huzur içerisinde yaşıyorsunuz. Bizim tek isteğimiz bu.” diye konuştu.

“TÜM EVLERİ TESLİM EDENE KADAR BURADA OLACAĞIZ”

Deprem bölgesindeki evleri en kısa sürede teslim edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, “Malatya’da ve deprem bölgesinde tüm evleri teslim edene kadar bütün ekibimizle birlikte burada olacağız. İnşallah el birliği ile sizlerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Biz sözlerimizi hep tuttuk. Söz verdiğimiz gibi evlerimizin inşaatını tamamladık. En kısa zamanda burada olduğu gibi tüm deprem bölgesinde de konutları teslim edeceğiz.” diye konuştu.

Bakan Kurum, daha sonra depremzede ailenin çocuklarına oyuncak hediye etti.