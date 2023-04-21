Bakan Kurum'dan depremzede aileye ziyaret!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beyoğlu’nda gerçekleştirilen temel atma töreni, Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşüm ofisi açılışı, 1’inci etap şantiye ziyareti ve iftar organizasyonundan sonra, depremzede bir aileyi kaldıkları eve giderek ziyaret etti.

Biri polis memuru, ikisi öğrenci olan üç çocuğu ve eşi Aysel Yılmaz’la beraber yaşayan Zekeriya Yılmaz’ı ziyaret eden Bakan Kurum, yaşanan afetin büyüklüğüne vurgu yaparak, “Allah bir daha böyle kaza bela yaşatmasın. Asrın ve yüz yılın felaketi diyorlar ama tarihimizde böyle bir afet yok. 11 ilimizi etkiledi. Giden kardeşlerimizi geri getiremeyiz ama Elazığ ve Malatya’da da olduğu gibi, her afette vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tuttuk.

Aynı anlayışla çalışıyoruz. Kahramanmaraş’ımızı eskisinden güzel hale getirmek için çabalayacağız. İnşallah bayramın 2. günü ilk köy konutlarımızı bitirip teslim edeceğiz. 108 binine başladığımız diğer konutlarımızda da mayısın sonuna kadar 319 bine ulaşmayı hedefliyoruz. İnşallah, beraber el birliğiyle yapacağız.” dedi.

“Kahramanmaraş’ta ilk başladığımız evlerimizi inşallah bir yıla bitiririz. Hepsini hakkaniyet çerçevesinde eşit olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl bir kısmını bitiririz. Bizler bu günler için varız”

Zekeriya Yılmaz’a, yeni yapılacak evlerin tünel kalıp sistemiyle yapılacağını izah eden Bakan Murat Kurum, konuşmanın sonrasında bilgisayardan depremzede ailenin ev görüntülerini bularak Zekeriya Yılmaz’a gösterdi ve yeni evlerin nerelere yapılacağı hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, evlerin bu yıl içinde teslim edilip edilmeyeceğini soran Aysel Yılmaz’a, “Kahramanmaraş’ta ilk başladığımız evlerimizi inşallah bir yıla bitiririz. Hepsini hakkaniyet çerçevesinde eşit olarak yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl bir kısmını bitiririz. Bizler bu günler için varız Abla.” yanıtını verdi.

Aile üyelerinin mesleklerini ve nelerle meşgul olduklarını Baba Zekeriya Yılmaz’a soran Bakan Murat Kurum, büyük oğlu için lojman talebinde bulunan Yılmaz’a, “Ne gerekiyorsa beraber yaparız, siz düşünmeyin.” dedi.