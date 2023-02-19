Bakan Kurum: Yeni konutlar 3-4 katı geçmeyecek!

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları şöyle:

''Devletimiz, arama kurtarma, geçici barınma ve yine kalıcı konutların yapım sürecini 11 ilimizde tüm birimlerimizin koordinasyonları içerisinde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde yürütmektedir.



Amacımız, hedefimiz burada yaşayan kardeşlerimizi eski mutlu günlerine bir an önce getirmek istiyoruz.



Güvenli, sağlıklı içinde huzurla yaşayacakları konutları bir an önce yapmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz.



Bu çalışmaları yürütürken hassasiyetle davranıyoruz. Ülkemizde söz sahibi olan bilim insanlarıyla, akademisyenlerimizle bir araya geleceğiz.



Zeminlerimizi, alanlarımızı ayrıntılı bir şekilde inceleyeeceğiz.

Tek hedefimiz bundan sonraki süreçte konut sürecini en doğru yerde, en hızlı şekilde yapmak üzere çalışmaları yürütmektir.



Konteyner kentlerimizi kuruyoruz 4 bin 500 konteyerin kurulumuna Gaziantep'te başlanmıştır. Yarın itibarıyla konteyner kentlerimize vatandaşlarımızı almaya başlıyoruz.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını bildirdi

11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz.''

Bakan Kurum, deprem bölgesinde 927 bin binanın incelemesini tamamladıklarını, 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını bildirdi