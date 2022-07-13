AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Kurum'dan atık iddiasına ilişkin açıklama

Bakan Kurum'dan atık iddiasına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.

Kurum, sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan Adana'da çevreye ithal atık döküldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Adana'daki bazı noktalardan fotoğraflar paylaşan Kurum, şunları kaydetti:

"Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar. İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, olamaz. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere tane tane bir kez daha söylüyoruz. Çöp değil atık alıyoruz. Çünkü geri dönüştürüyoruz. Geri dönüşüme uygun olmayan atıkları asla ithal etmiyoruz. Çünkü yasakladık."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor
Ertuğrul Özkök 'den açıklama
PKK'daki hezimet terörist ifadesinde
Brent petrolün varil fiyatı 105,22 dolar
Karadeniz'den Türk somonu
Firari HDP’li başkanı ve FETÖ’cüyü geri itti
Katliam gibi kaza, 2’si ağır 10 kişi yaralandı