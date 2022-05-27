Bakan Kurum'dan 'Atatürk Havalimanı' açıklaması!

Haber: Doğan Aras

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümündeki törene tüm vatandaşları davet eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum gazetecilere de proje ile ilgili detayları anlattı.

Bakan Murat Kurum, "Pazar günkü mitingde mehteran Türk yıldızları gösteri yapacak, çevre haftası etkinlikleri konserler olacak. Açılışa Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan katılacak." dedi.

"Bir pist açık kalacak"

Atatürk Havalimanı'nda bir pistin açık kalacağını belirten Bakan Kurum, " Açık kalacak olan pist Türkiye'ye hizmet vermeye devam edecek. projede hiç bir konut ve ticari alan yoktur. Atatürk Havalimanı'nda var olan yapılar restore edilerek korunacak. 145.300 ağaç dikilecek İstanbul'u fethine gönderme" dedi.

Projenin maliyeti ile ilgilide açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Projenin maliyeti: ilk etap 2 milyar 175 milyon TL'dir." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında 8 buçuk milyon metre karelik alanın 5 milyonluk bölümüne Millet Bahçesi yapılacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin 2023'ün ilk yarısında hizmete sunulması bekleniyor.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Millet bahçemizin ilk örneğinin yer aldığı alandayız. Son 10 gündür tüm söylem ve ithamlara rağmen, milletimizle birlikte büyük coşku içerisinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pazar günü tüm milletimizle hem fethimizi hem de yürüme mesafesinde tüm vatandaşlarımızın geleceği millet bahçesini ilk fidanlarla buluşturuyor olacağız.

"Sözde çevrecileri bu alana davet ediyoruz. Milletimize kazandırmak istediğimiz eser buradadır. "

Muhalefetin tüm söylemlerine rağmen, 5 milyon metrekarelik alana ağaç dikeceğiz, vatandaşlarımız mutlulukla vakit geçirecek diyoruz ama maalesef muhalefet buna olmaz diyor. İstanbulumuzun simgesi çınar ağaçları dikeceğiz diyoruz, olmaz diyorlar.

8 bin metrekarelik bu alan 5 milyon 36 bin metrekarelik alanın bir nevi örneğidir. Bu manada vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İmara açmıyoruz, Atatürk Havalimanımız bir pistiyle hizmet vermeye devam edecek. Olası afet durumunda pandemi hastanesinden istifade edecekler.

Ülkemizin 2053 yılına ilişkin tüm dünyaya Türkiye'nin çevre ve doğa sevgisinin mesajlarını net bir şekilde veriyor olacağız. Pazar günü çok çok önemli. 81 ilde 81 milyon metrekare hedefiyle yaptığımız 445 millet bahçesini başlattığımız 140'ının tamamlandığı, en büyük en değerli İstanbul'un akciğeri olacak millet bahçemizi fidanlarla buluşturacağız. Programımız şölen havasında geçecek. Burada gelen tüm vatandaşlarımıza çevreyi doğayı anlatacağız. Etkinlikler olacak. Mehter takımımız ecdadımızı anacağımız gösterisi olacak. Yeniçerilerimizle birlikte Türk Yıldızlarıyla birlikte gösteriler olacak. Esat Kabaklı konserimiz olacak. Tabi ki en önemlisi de çevreye sevdalı liderimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek fetihle ilgili gerek çevre ve doğa sevgisini görüş fikir ve önerilerini milletimizle paylaşacaklar.

Sözde çevrecileri bu alana davet ediyoruz. Milletimize kazandırmak istediğimiz eser buradadır.