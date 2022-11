Bakan Kurum'dan 2023 yılı Bütçe Teklifi

Bakan Kurum ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesinin 3 milyar 68 milyon 236 bin lira, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bütçesinin 1 milyar 603 milyon 859 bin lira, İklim Değişikliği Başkanlığı bütçesinin ise 154 milyon 182 bin lira olduğunu belirtti.

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, artık ülkemizin önünde yeni bir hedefler silsilesi, kutlu bir istikbal açılmıştır”

Bakan Kurum, Cumhuriyetin 100’üncü yılının eşiğinde olunduğunu ifade ederek, “Bugünden 20 yıl geriye doğru baktığımızda, 100 yılda yapılacak yatırım, proje ve vizyoner işleri 20 yıla sığdırdığımızı ifade etmek isterim. 28 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, artık ülkemizin önünde yeni bir hedefler silsilesi, kutlu bir istikbal açılmıştır. Bakanlık olarak; Türkiye’nin yarınlarını, milletimizin refahı ve mutluluğunu esas alan bir bakış açısıyla; Türkiye Yüzyılı’nda Muhteşem Türk Şehirlerini bir hedef olarak ortaya koymuş durumdayız. Tüm birim yöneticilerimizin katılımıyla 2022 Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” toplantımızda aldığımız kararlar, Türkiye Yüzyılı’nı güçlendirme arzumuzu göstermesi açısından çok kıymetlidir” diye konuştu.

“Sosyal konut projelerimizle, konut ve kiralarda görülen artışı durdurduk. Bugün Türkiye’miz, küresel buhranların ortasında parlayan bir yıldız olmuştur”

Bakan Kurum, dünyanın göç, çatışma ortamı, savaşlar ve iklim krizinin yer aldığı; geri döndürülemez bir ekonomik, sosyal ve kültürel buhran ve değişim döneminden geçtiğini vurgulayarak, “Bu olumsuz durum, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında artışlar meydana geldi. İşte tüm dünyanın sosyal devlet anlayışını rafa kaldırdığı böylesi bir dönemde, kira ve konut fiyatlarının arttığı bir ortamda; Türkiye, milletin olanı millete vermek için, dev bir sosyal devlet hamlesini harekete geçirmiştir. Yaptığımız sosyal konut projelerimizle, konut ve kiralarda görülen artışı durdurduk. Bugün Türkiye’miz, küresel buhranların ortasında parlayan bir yıldız olmuştur. Türkiye Yüzyılı iddiasını ortaya koyan küresel bir aktör haline gelmiştir. Her şart ve durumda, milletimize yeni yuvalar yapmayı, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunmayı bilmiştir. Ülkemizin bu başarısının en önemli nişanesi; 26 bin sosyal donatısıyla birlikte inşa ettiğimiz, 1 milyon 170 bin sosyal konut olmuştur. Sıcak yuvalarında, geleceğe güvenle bakan 5 milyon vatandaşımız olmuştur. Tam 1 trilyon 317 milyar liralık yatırım değeriyle dünyaya örnek olan bu sosyal devlet uygulamasını; 38 yıllık inşa, imar ve ihya tecrübesine sahip, yerli ve milli imkânları millet namına ve millet yararına seferber eden TOKİ Başkanlığımızla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

“Yılsonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayarak, ailelerimizin 2023’e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız”

Bakan Kurum, durmadan millete yuva kazandırmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Şu an 81 ilimizin tamamında; tam 750 şantiyemizde gece gündüz demeden çalışıyor; hâlihazırda 135 bin konut ve sosyal eserin inşasına devam ediyoruz. Bu yılsonuna kadar, 60 bin konutumuzu tamamlayarak, ailelerimizin 2023’e yeni yuvalarında girmelerinin mutluluğunu yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz, İlk Evim İlk İşyerim Kampanyamızı sahiplendi, 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı”

Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını belirterek, “500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imarı hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yeri projemizi milletimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Milletimiz, İlk Evim İlk İşyerim Kampanyamızı sahiplendi, 8 milyonu aşan vatandaşımız başvuru yaptı. 5 milyon 135 bin başvuru ise kuraya katılmaya hak kazandı. Sosyal konut hamlemizin en büyük destekçisi ve talibi 2 milyon 30 bin başvuru sayısıyla geleceğimizin teminatı gençlerimiz oldu.

Başvuruların 505 binini emekli, 256 binini engelli kardeşlerimiz, 6 bin 493’ünü şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz ve gazilerimiz yaptılar” dedi.

“40 gün gibi kısa bir sürede, aynı anda tam 17 ilimizde, ilk 5.615 yuvamızın temel atma törenini gerçekleştirdik”

Bakan Kurum, vatandaşların yoğun desteği ile ellimizi çabuk tuttuk diyerek, “25 Ekim’de, yani 40 gün gibi kısa bir süre içerisinde, aynı anda tam 17 ilimizde, ilk 5.615 yuvamızın temel atma törenini; Sincan Lale Meydanını dolduran on binlerce kardeşimizle birlikte, coşku içerisinde gerçekleştirdik. Bu konutlarımızla birlikte, ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan konut sayımız 9 Kasım itibariyle 15.576 sayısına ulaştı. Bir yandan kura çekimlerimizi de 2 gün önce, 7 Kasım’da Ardahan ve Şırnak’ımızdan başlattık. Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 5 ay içerisinde, 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde tamamlayacağız. Bu hızımızı bir an bile duraksatmadan, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” diye konuştu.

“TOKİ’mizle arsalarına ev yapacak vatandaşımıza proje desteği vereceğiz, örnek projelerimizden faydalanmalarını sağlayacağız”

“İlk Evim İlk İş Yerim” projesinin 900 milyar liralık yatırım değeriyle, ekonomiye 2 trilyon liralık katma değer ürettiğini söyleyerek “Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörü harekete geçiriyor, bu sayede 200 bin kardeşimize yeni iş imkânı sağlıyoruz. Şu anda 1 milyon konut amaçlı arsa ve 10 bin işyerinde başvurularımızı almaya devam ediyoruz. Konuta başvuran kardeşlerimizin arsaya da başvurabilmeleri için; 7 Kasım’da sona eren başvuru süremizi, 15 Kasım’a kadar uzattık. TOKİ’mizle arsalarına ev yapacak vatandaşımıza proje desteği vereceğiz, örnek projelerimizden faydalanmalarını sağlayacağız. Talep etmeleri halinde yapım desteği de sunacağız. Yine yapacağımız 10 bin işyerini de sıfır atığa uyumlu, enerji verimli sistemlerle donatacak, esnafımıza en sağlıklı çalışma ortamını sunacağız. İmkânları kısıtlı vatandaşlarımız için başlattığımız bu projenin yanı sıra tüm vatandaşlarımızın başvurabileceği bir kampanyayı da; Emlak Konut öncülüğünde gayrimenkul sektörümüzle beraber yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Her hayırlı işte olduğu gibi bu büyük konut hamlemizden de ne yazık ki rahatsız olanlara üzülerek şahit olduk”

“Buradan, yüce meclisimizin huzurunda ifade etmek isterim ki; biz 20 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğu her an yanlarında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Bakan Kurum, “Her hayırlı işte olduğu gibi bu büyük konut hamlemizden de ne yazık ki rahatsız olanlara üzülerek şahit olduk. Dün, afetlerin ardından da yeni hayatları kurmada gösterdiğimiz hızdan rahatsız olanlarla karşılaştık. Evet, biz kim ne derse desin milletimizin her bir ferdini sağlıklı ve güvenli evlerine kavuşturuncaya kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Biz nasıl tüm afetlerde en hızlı şekilde yeni konutlarımızın, yeni iş yerlerimizin temellerini attıysak; biz nasıl, 1 milyon 170 bin sosyal konutumuzu milletimize teslim ettiysek, yeni yuvalarımızı da aynı hızda milletimize teslim edeceğiz. Bu vesileyle, Edirne’den Hakkâri’ye, Hatay’dan Samsun’a; sosyal konut projemize gösterdikleri teveccüh, devletimize duydukları güven sebebiyle, 85 milyon vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.