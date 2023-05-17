Bakan Kurum’a “Motokurye Park Alanları” projesiyle ilgili teşekkür etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un AK Parti Çekmeköy İlçe Teşkilatı Ziyareti sonrası; geçtiğimiz haftalarda 1 milyon 200 bin motokuryeyi ilgilendirecek “motokurye park alanları” projesinin memnuniyetle karşılandığını teşekkür ederek dile getiren motokurye Ali Çakırca ile yaşadığı samimi diyalog dikkat çekti.

“Ben size teşekkür etmek istiyorum, çok ihtiyacımız var, çok sevindik, yağmurlarda köprülerin altında duruyoruz. Ona gerçekten motokuryelerin çok ihtiyacı var”

Motokurye Ali Çakırca, Bakan Kurum’un “Motokuryelerin trafikte daha güvenli sürüş imkanları için kısa süreli dinlenebilecekleri, motosikletlerini park veya şarj edebilecekleri motokurye park alanları kuruyoruz.” ifadeleriyle müjdesini verdikleri projeyi haberlerde izlediğini ifade etti.

Böyle bir yeniliğe çok ihtiyaçları olduğuna dikkati çeken motokurye Ali Çakırca, “Ben size teşekkür etmek istiyorum. Çok ihtiyacımız var. Çok sevindik. Yağmurlarda köprülerin altında duruyoruz. Ona gerçekten motokuryelerin çok ihtiyacı var. Biliyorsunuz her şey artık kuryelerle ve bize çok iş bindi, çünkü her sipariş artık internet üzerinden veriliyor.” ifadelerine yer verdi.

“Motokurye kardeşlerimizin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolun kenarında oluşturacağımız ceplerde durabilecek, dinlenebilecek, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebilecekler”

Bakan Kurum, geçtiğimiz haftalarda "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" Tuzla Gençlik Buluşması'nda İstanbul'da motokuryeleri ilgilendiren önemli bir gelişmeyi de paylaşarak, şu ifadelere yer vermişti:

“Ben buradan İstanbul’la ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Biz illerimizi, ilçelerimizi gezerken, evlerimizde rahat huzurlu bir şekilde yaşarken, motokurye kardeşlerimizle sıkça karşılaşıyoruz. Evde bir ihtiyacımız olsa, bir hastamız olsa ilaca ihtiyacımız olsa, evde yiyecek, içeceklerle ilgili bir eksiğimiz olsa yemek siparişi versek hep motokurye kardeşlerimiz bu hizmeti veriyorlar. İstanbul’umuzda şuan 250 bin motokuryemiz var. Bu kardeşlerimiz bizlerin rahatı, refahı için çok önemli bir hizmeti yapıyorlar. Ekmek parası kazanıyorlar, alın teriyle mücadele ediyorlar. Motokurye kardeşlerimizin trafikteki can güvenliğini koruma, dinlenmeleri adına yolun kenarında oluşturacağımız ceplerde durabilecek, dinlenebilecek, ihtiyaçları varsa o ihtiyaçları giderebilecekler.”

“Motokuryeler yol kenarlarında kendileri için oluşturulan alanlarda dinlenebilecek, motosikletlerini park edebilecek ya da şarj edebilecek”

Bakan Murat Kurum, Bakanlıkça motokuryelere ilişkin yasal düzenleme getiren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, geçtiğimiz hafta resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Motokuryeler için hayata geçirilen düzenleme de şu yenilikler yer alıyor:

Özellikle büyükşehirlerde, yoğun trafiğin arasında araçlarını kullanmaya çalışan motokuryeler, yol kenarlarında dinlenebilecekleri alanlara sahip olacak ve araç sürüşlerindeki emniyet de artırılacak. Ulaşım trafik etüdü zorunlu olacak. Uygunsa yol kenarlarında her bir araç için 1-2 metre ebadında alan ayrılacak. Motokuryeler yol kenarlarında kendileri için oluşturulan alanlarda dinlenebilecek, motosikletlerini park edebilecek ya da şarj edebilecek.