Bakan Kurum'a Manavgat'ta halktan yoğun ilgi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2021 yılında evleri yanan vatandaşları TOKİ eliyle yapılan yeni konutlarında ziyaret etti.

Güzelyalı Mahallesi’nde yangından etkilenen ve yeni evlerine kavuşan Boz Ailesi’nin misafiri olan Bakan Kurum ve beraberindekiler, burada ailenin hazırladığı yer sofrasının konuğu oldu. Ünzile Boz ve eşi Ahmet Boz ile yangın afetinden bugüne yaşanan süreçle ilgili sohbet ettiler.

Bakan Murat Kurum, daha sonra Ulukapı Mahallesine geçerek burada yangın afeti sonrasında inşa edilen konutlarda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda yangında zarar gören evlerin yerine yenilerini bir yıl içerisinde yenilediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın burada an be an takibi olduğu, ne yapıldıysa, burada ne adım atıldıysa bil fiil kendisi de desteklerini buradan hiçbir zaman esirgemedi. Biz de daha önceki afetlerde ne yaptıysak, üstümüze düşeni yaptık. Bugün de ne güzel, sizleri burada görüyoruz. Sizlerin dualarını alıyoruz. Bizim için en büyük kazanç, en büyük mutluluk bu.” dedi.