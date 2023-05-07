Bakan Kurum, Zonguldaklılarla bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum Murat Kurum, İstanbul’un Pendik ilçesinde Zonguldaklılarla bir araya geldi. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Zonguldak Maden İşçileri Orkestrası’ndan şarkılar dinleyen Bakan Kurum, ardından vatandaşlara hitap etti.

“Hangi enkazın başına gitsek kahraman maden işçilerimiz canla başla mücadele ediyordu!”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde maden işçilerinin önemli bir görevi başarıyla yerine getirdiklerini ifade eden Bakan Kurum, “Afetin ilk anından itibaren devletimiz milletimiz tek yürek olduk. Devletimizle birlikte aziz milletimiz de kardeşlerine yardım etmek, yaraları sarmak için deprem bölgesindeydi. İşte ilk yardıma koşanların başında hiç şüphesiz Zonguldaklı maden işçilerimiz vardı! Sizlerin kardeşleri, evlatları, ağabeyleri vardı! Sizler vardınız! Biz günlerce afet bölgesinde kaldık. Hangi enkazın başına gitsek kahraman maden işçilerimiz canla başla mücadele ediyordu! Hangi müjdeli haberi alsak orada mutlaka bir maden işçimiz vardı! Yüzümüzü nereye dönsek vefakâr Zonguldaklı kardeşlerimizin yardım çadırlarıyla, yardım faaliyetleriyle karşılaştık! Adıyaman’daki kızımız Solin gibi, Hatay’daki evladımız Ali gibi, yüzlerce canımızı kahraman maden işçilerimiz kurtardı! Canları pahasına enkaz kazdılar! Yemediler, içmediler, uyumadılar, bir saniye bile durmadılar! Arama kurtarma faaliyetlerinden sonra bile karaelmasın emekçi, gözü kara evlatları, kardeşlerini asla unutmadılar! Malatya ve Hatay’da prefabrik yapılardan oluşan afetzede kardeşlerimizin bir an olsun acılarını dindirmek için el uzattılar. “Madenciler Mahallesini” kurdular! Bugün yüzlerce kardeşimiz orada kalıyor.” diye konuştu.

“Bugün afet bölgesinde 142 bin konutumuzun inşa süreci devam ediyor”

Bakan Kurum, gece gündüz demeden afet bölgesinin yeniden ihya ve inşası için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, “İşte aynı anlayışla afet bölgesinde mimarından mühendisine, işçisinden uzmanına kadar el birliğiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugün sahada 142 bin konutumuzun inşa süreci devam ediyor. Kararlıyız! Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir yıl içerisinde 319 bin konutu inşa ederek kardeşlerimize teslim edeceğiz! Toplamda da 650 bin konutumuzla afetten zarar gören 11 şehrimizi, Yükselen Anadolu’yu inşa edeceğiz! Bunu Zonguldak’ın yiğit evlatlarıyla yapacağız!” şeklinde konuştu.

“Bugün itibariyle ‘Yarısı Bizden’ kampanyamıza İstanbul’umuzdan 561 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Yani daha şimdiden 2.2 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor.”

Bakan Kurum, İstanbul’da başlatılan kentsel dönüşümde “Yarısı Bizden” kampanyasına yapılan güncel başvuruları paylaşarak, “Biz İstanbul sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamızın şehrine 21 yılda onlarca dev eser kazandırdık. Her iki yakamızda, 39 ilçemizde, 963 mahallemizde gece gündüz demeden çalışıyor; İstanbul’u istikbale taşımak için gayret ediyoruz. “Güvenli Konutlar, Huzurlu Yuvalar” diyoruz! “İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Yüzyılın Dönüşümü” diyoruz! ‘Yarısı Bizden, Yarısı Devletten!’ diyoruz. Şöyle rakamları açıklayalım da Kılıçdaroğlu; milletimizin, Zonguldaklı kardeşlerimizin devletine olan, Cumhurbaşkanımıza olan itimadını, güvenini Pendik’ten duysun! Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 561 bin bağımsız bölüm için başvuru yaptı. Yani daha şimdiden 2.2 milyon vatandaşımızın hayatı değişiyor. İstanbul’a söz! Bu aziz şehirde 5 yıl içerisinde hiçbir riskli yapı kalmayacak! İstanbullu hiçbir kardeşim, Zonguldaklı hiçbir kardeşim riskli yapılarda oturmayacak! Hiçbir gencimiz afetlere karşı güvensiz hissetmeyecek! Hiçbir annemiz, babamız, yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak.” diye konuştu.

“Zonguldak’ımıza son 21 yılda her alanda 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık”

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde karaelmasın başkenti Zonguldak’ta altyapıdan üstyapıya, millet bahçelerinden kentsel dönüşüme, çevre yatırımlarından sosyal konut projelerine kadar yapılan yatırımlarla şehrin en güzel şekilde istikbale taşındığını ifade etti. Zonguldak’a yapılan yatırımları anlatan Bakan Kurum, “Şehrimize son 21 yılda her alanda 30 milyar lirayı aşkın yatırım yaptık. Zonguldak’ımızda TOKİ eliyle 11 bin 227 konutumuzu sosyal donatı, yeşil alanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yine “İlk Evim İlk İş Yerim” projemiz kapsamında Zonguldak’ımıza 1.650 konut inşa ediyoruz. 2 bin konut yapılacak arsamızın da alt yapısını tamamlayarak vatandaşlarımızın ev yapmasına imkân sağlıyoruz. Zonguldak’ımızda İller Bankası aracılığıyla altyapıda yatırım tutarı 2.1 milyar lira olan 162 projemizi bitirdik. Yine şehrimizde yeşil alan miktarını artırıyoruz, toplam büyüklüğü 260 bin metrekare olan 5 millet bahçesini sizlere kazandırıyoruz.” dedi.

“Bir tarafta, yurt içi ve yurt dışında terörün kökünü kazıyanlar var; diğer tarafta terörün ve teröristlerin destekçisi olan sırtını Kandil’e yaslayanlar var! Biz sırtımızı her zaman milletimize yasladık”

Bakan Kurum, seçime sadece bir hafta kaldığını hatırlatarak, “Türkiye’yi yüz yıl geriye götürmek isteyenler var. Siyasi geçmişinde milletin tek bir derdine bile çare olamayan CHP var! Bir yanda; şehirlerimizi çarpık kentleşmeye terk eden; tek bir konut bile dönüştürmeyenler; bir tarafta tam 142 bin konutun inşaatlarını 15 günde başlatanlar var.” dedi.

Muhalefetin İstanbul’daki deprem dönüşümünü 6 kat düşürerek bütçeyi reklama harcadıklarını ifade eden Bakan Kurum, “5 yılda 100 bin konut sözünü tutmayanlar, bizim temelini attığımız metroları bile bitiremeyenler var. Onları hafriyatla dolduranlar var. Diğer tarafta; bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kazandıran, Türkiye’yi demir ağlarla ören AK Parti var! Cumhurbaşkanımız var! Bir tarafta, yurt içi ve yurt dışında terörün kökünü kazıyanlar var; diğer tarafta terörün ve teröristlerin destekçisi olan sırtını Kandil’e yaslayanlar var! Biz sırtımızı her zaman milletimize yasladık. Arkamızda milletimiz var. Bir tarafta; milletimizin hayali Ayasofya’yı yeniden ibadete açanlar var! Bir tarafta Ayasofya Camiimizi, yeniden müze yapmak isteyenler var! Buradan hep birlikte haykırıyoruz! Ayasofya’nın minarelerindeki ezan sesleri dinmeyecek! Hiç kimse bu ezan sesini dindiremeyecek! Dindiremeyecek!” ifadelerini kullandı.

“Sizin karneniz belli, 4 yılda aldığınız not sıfır. Hiçbir hizmet yapmayacaksınız, ama çıkıp yine baharlar gelecek diyeceksiniz. Milletin aklıyla alay ediyorlar”

Bakan Kurum, 4 yıldır İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerinde hiçbir icraat yapılmadığını ifade ederek, “4 yıl oldu. Bu şehirlerde, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz kardeşlerim? Yalancı Baharı gördük! Yolda kalan otobüsler gördük! Kardan kapanan yollar gördük! Bir türlü bitmek bilmeyen metro hatları gördük! Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Şimdi yine ‘Yine Baharlar Gelecek!’ diyorlar. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sizin karneniz belli. 4 yılda aldığınız not sıfır. Şimdi siz bu 4 yıl içerisinde hiçbir hizmet yapmayacaksınız, verdiğiniz sözleri tutmayacaksınız, ama şimdi çıkıp yine baharlar gelecek diyeceksiniz. Milletin aklıyla alay ediyorlar. Dalga geçiyorlar.” diye konuştu.