Bakan Kurum: Yusufeli konutlarını salı günü teslim ediyoruz!

Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada Yeni Yusufeli’nin vatandaşların mutlu olacağı bir anlayışla tasarlandığını belirterek, “Hiç kimsenin, hiçbir yerin geride bırakılmadığı, topyekûn olarak nasıl bir afette, selde beraber olduysak iskân projesinde de vatandaşlarımızın yanında olduk. Yusufeli’miz geçmiş yıllarda baktığınızda birçok kez taşınmış ve inşallah bu taşınmada son olacaktır. Yeni Yusufeli; gençlerin, vatandaşlarımızın, hanım kardeşlerimizin mutlu olduğu; spor alanlarında, okullarında vakit geçirebildiği sporları yapabildiği, esnafımızın huzurlu bir şekilde ticaretini yapabileceği anlayışla tasarlandı ve inşallah bu projeyi layıkıyla vatandaşımıza teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık”

“Yusufeli projesine başladığımızda ‘nasıl yapacaksınız’ eleştirilerini bugün olduğu gibi geçmişte de duyuyorduk” diyen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

“ ‘Evelallah yaparız’ dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz 20 yılda birçok eseri milletimize kazandırdık. Yeni Yusufeli’ni de ve barajımızı da yapacağız, teslim edeceğiz demiştik. Biz gücümüzü milletimizden, devletimizden alıyoruz. Ecdadımız, atalarımızı bu topraklarda gerçekten büyük mücadeleler verdiler. Bu dağlar Fatih Sultan Mehmet'in Erzurum üzerinden geçerek Trabzon'u fetih etmek için yol yürüdüğü alanlar. Yine Kanuni ve Yavuz'un doğu seferini yapmış olduğu dağlar. Bu dağların eteklerinden bu seferler yapıldı. Yusufeli’ne baktığınızda, Demirkent Beldesi’ne gittiğimizde orada 1549’a varan mazimizi görüyoruz. Kanuni dönemine uzanan bir camimiz orada ve bizde ecdadımızdan aldığımız değerleri, tarihi eserleri koruyacak anlayışla yeni yerleşim alanının inşasını, ihyasını hep birlikte gerçekleştiriyoruz.”

Yeni Yusufeli’nde yapılan çalışmalarda 17 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu yapıldığını dile getiren Bakan Kurum, bu sayede 1,5 milyon metrekare yerleşim alanı çıkarıldığını ve bu yerleşim alanının 750 bin metrekaresinin de yeşil alan olduğunu belirtti.

“Yeni yerleşim alanında; 2 bin 698 konut, 285 ticari ünite, 37 sanayi dükkânı, 25 yataklı bir devlet hastanemiz, 24 ve 12 derslikli 2 lisemiz, 16 derslikli meslek lisemiz var”

Yeni yerleşim alanındaki inşa çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Yeni Yusufeli yerleşim alanımızda TOKİ Başkanlığımız eliyle 2 bin 698 konut, 285 dükkân, 37 dükkânlı sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, 24 ve 12 derslikli 2 lise, 16 derslikli meslek lisesi, 12 derslikli ortaokul, 12 derslikli ilkokul, anaokulu, 100 kişilik öğrenci yurdu, sağlık ocağı, İlçe Jandarma Komutanlığı, cami ve Yusufeli Belediye Hizmet Binası olmak üzere 32 adet kamu binasının da yapımını tamamladık.

Yine yeni yerleşim alanımızın dışında bulunan Çeltikdüzü, Çevreli, Irmakyanı, İşhan, Meşecik, Tekkale ve Yeniköy olmak üzere 7 köyde de yerinde 507 konut ile 10 dükkânımızı sosyal donatılarıyla beraber tamamladık.

Köylerimiz de dâhil olmak üzere Yeni Yusufeli yerleşim alanımızda, sosyal donatılarıyla beraber toplamda 3 bin 205 konutumuzu inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Yeni yerleşim alanlarında ürettiğimiz konutların ve işyerlerinin bedellerini inşaat maliyetleri üzerinden hesaplıyoruz. Söz verdiğimiz gibi; tüm konutlarımızı faizsiz, 5 yıl geri ödemesiz ve 20 yıl vadeli olarak hak sahiplerine teslim ediyoruz. Peşin ödemelerde yüzde 65’e varan indirim sağlıyoruz. Yine ilk 60 ay içinde yapılacak peşin ödemelerde değişen oranlarda indirim sağlıyoruz…

Yusufeli’nde ve merkezde ticari faaliyetlerini yürüten hak sahibi olmayan vatandaşımıza da Valiliğimiz, Özel İdaremizle birlikte bir proje yürütüyoruz. Bu çerçevede 140 dükkân ve sanayi sitesi inşasını Artvin İl Özel İdaremiz, Valiliğimiz bünyesinde yapımını gerçekleştirecek. Aşağıda iş yeri sahibi olan esnaflarımızı özel idaremizin yapacağı dükkânlara taşıyacağız bu kapsamda özel idaremize 20 milyon lira hibe desteği ve yine arazi tahsisi sağladık. Bu çerçevede inşaatlarımızı inşallah bir ay içerisinde başlatacağız ve en kısa zamanda oradaki tüm esnaflarımıza hizmet edecek şekliyle, sanayi sitesiyle, dükkânıyla esnafımızın ticari faaliyetlerini sürdürebileceği alanları gerçekleştirmiş olacağız.”

“100 sosyal konutumuzu, evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle inşasını gerçekleştireceğiz”

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında Artvin’e de sosyal konut yapıldığını bildiren Bakan Kurum, “Burada vatandaşlarımızdan talepler oldu. Ve bu talepler çerçevesinde ihtiyaca göre artırılmak üzere 100 sosyal konutumuzu evi olmayan vatandaşlarımıza ev sahibi olabilmeleri amacıyla TOKİ Başkanlığımız eliyle inşasını gerçekleştireceğiz. Köylerimize de, yine köyde yaşayan vatandaşlarımızın tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla orada üretimi yapabilmeleri, hayvancılıkla ilgili faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla AFAD’ımızla, Bakanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte her haneye, 520 hanemiz var. Her haneye 50’şer bin lira Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde orada tarımsal faaliyetlerin yapılabilmesi amacıyla destek sağlayacağız.” diye konuştu.