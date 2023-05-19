Bakan Kurum, "Yeni projenin başvurularını almaya başladık"

Bakan Kurum'un konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Emlak Konut ve THY iş birliğiyle yapılacak olan Arnavutköy Yenişehir Konut Projesini bugün duyurduk. Yeni projeyle ev sahibi olmak isteyenler için başvurularımızı almaya başladık.

Düşük ödeme planlarıyla yapılacak. Bu proje, İstanbul'da kira artışlarının önüne geçecek. 13 bin başvuruyu geçerse kura çekilecek. Daha önce evi olmaması ve İstanbul'da ikamet ediyor olması gerekecek. 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle hayata geçirilecek. Örnek bir şehir olacak.

Yeni toplu konut projeleri gelecek mi?

Sürekli olarak sahadayız, vatandaşımızla beraberiz. Hedefimiz İstanbul'da tek riskli yapı kalmasın. Ev sahibi olmayanları ev sahibi yapabilmek için projelerimize devam edeceğiz. 81 ilde sosyal konut gerçekleştireceğiz. 50 bin konutumuzun şantiyesi başladı.

Orta gelirli için de ilk evlerini alabilecekleri bir kontenjanı sunuyor olacağız. Yüzde 20'de gençlerimize kontenjan veriyoruz. Gençlerimiz hayata umutla baksınlar istiyoruz. Yaş kriteri 18-30 yaş aralığında olacak.

"Depremden sonra 11 ilde 173 bin konutun inşası başlamış durumda"

Bu süreçte aklımız fikrimiz deprem bölgesinde oldu. Ekiplerimiz hep oradalardı. Depremden sonra 11 ilimizde 173 bin konutumuzun inşası başlamış durumda. İlk etapta 319 bin konutumuzun inşasına başlayacağız. Ardından da 610 bin konutumuzu yapacağız. 319 bin konutu 1 sene içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz.

Orta hasarlı binalar da ağır hasarlı statüsünde değerlendirilecek. Ancak güçlendirilme ihtimali olan, deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş binalarda istek olursa güçlendirme izni veriyor olacak.

11 ilin çalışması tamamlandıktan sonra önceliğimiz istanbul olacak. Bu dünya şehircilik tarihine geçecek bir süreçtir. 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla ciddi bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. Düşük taksitlerle vatandaşlarımız kalan masrafını ödeyebilecek. Biz aynı acıları yaşamak istemiyoruz. Biz deprem ülkesiyiz. Aynı acılar yaşanmasın diye önemli bir irade ortaya kondu.

"Yarısı bizden kampanyasına başvuru sayısı 171 bin 500'e ulaştı"

Başvuru sayımız 171 bin 500'e ulaştı. Bu durum, 3 milyon vatandaşımız bu kampanyayla evini yeniliyor demek. 695 bin konutun dönüşümü yapılacak ve etap etap 1 buçuk milyon riskli konutun dönüşümünü yapacağız. Başvuruları 31 Mayıs'a kadar alacağız. Limitleri artırma durumu da var.

Kuramızı çekeceğiz, anlaşmalar sağlanacak ve inşaat projesi hazır olan yerlerde süreci hemen başlatacağız. TOKİ başkanlığımız inşaatları yapacak ve en geç 2 yıl içerisinde teslim edeceğiz.

İstanbul'un deprem riski sadece kendisini ilgilendirmiyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşların 5'te biri İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'un güvenliği bizim milli güvenlik meselemiz. İnşallah bu süreci tamamlayacağız. En çok başvuru Bahçelievler'de bulunuyor. 756 bin bağımsız bölümü içeren başvuru söz konusu. Buradaki farkındalığı unutmamak lazım.

"İstanbul dışında da dönüşüm projesini uygulamayı düşünüyoruz"

85 milyon kardeşimiz deprem bölgesi için mücadele etti. İlk andan itibaren yardımlarımızı yapıyoruz. Biz bütün depremlere gittik, her acıda devletimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İstanbul dışındaki 7 bölgemizde de inşallah bu projeyi uygulamayı düşünüyoruz. İzmir'de 5 bin 61 konutu tamamladık. Bu iradeyi bütün şehirlerde göstereceğiz.

Deprem bölgesine tepkiler

Biz deprem bölgesi kime oy verir diye bakmadık, herkese yapılması gereken yardımı yaptık. Depremzede kardeşlerimizi hiçbir zaman bunların vicdanına bırakmayacağız.

Nasıl İzmir'deki depremde, Antalya'da Muğla'da yangınlarda yardım yaptıysak yine yapacağız. Acı üzerinden siyaset olur mu? Biz bir olacağız, ötekileştirme kabul edilemez.

Milletimiz 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek verdi. 14 Mayıs'ta milletimiz hayallerle gerçekleri ayırt etmiş, sırtını PKK'ya dayayanlara değil, ülkesi için mücadele edenlere destek olmuştur. Söz verip sözünü tutmayanlara değil, 21 yılda 100 yıllık işler yapanlara destek olmuştur. Seçim gecesi kazanıyoruz, öndeyiz dediler ama ne oldu?

Milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta cevabını vermiştir. Onlar hayal satıyor. 28 Mayıs'ta da daha güçlüsünü Cumhur İttifakına destek olarak verecektir. 27 Mayıs darbelerin yıldönümü 29 Mayıs'ta fethin yıldönümü. Ülkenin bağımsızlığı için 28 Mayıs'ta 85 milyon vatandaşımız aynı motivasyonla gelecek. İkna edebileceğimiz herkesle çalışıyoruz. Bize küsen darılana da gidiyoruz. Anlatıyoruz. Biz bunları böyle bilmiyorduk deyip ikinci turda size destek olacak birçok kardeşimizle karşılaştık.

Yine rekor bir oyla cumhurbaşkanımızı yeniden başkan yapacağız.

Kira artışları

Olağanüstü bir durum yaşadığımızı bir kabullenmemiz gerekiyor. Salgından itibaren arz talep dengesi tüm dünyada bozuldu. Arzı artırabilmek için Sosyal Konut Projemizi başlattık. Bunları da yapmaya devam edeceğiz. Bir afet yaşadık, bu kardeşlerimize ister istemez hepimiz evimizi açtık, açacağız. 1 yıl sonra bu iller ayağa kalktığında bu kardeşlerimiz evlerine taşınacak. Burada bir kanuni düzenleme de yapacağız.

Emin olun 28 Mayıs'ta her şey normale dönecek. Ülkeler sende bir istikrar görürse yatırım yapar. 28 Mayıs'ta dünyanın her yerindeki fonlar ülkemize akmaya başlayacak. Güvenin olduğu yerde herkes olur.

Arzın da artmasıyla birlikte enflasyon değerleri de aşağı çekilecek. Bu durum düzelecek. Yüzde 25 artış sınır koyduk. Kiracılarımızı korumamız lazım. Hep birlikte birbirimize destek olacağız. Büyükşehirlerde yaşayan kardeşlerimiz için düzenlemelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bir kere konut yatırım amacı olmayacak. Bu durumu ortadan kaldıracağız. Meclis açılır açılmaz sahada gördüğümüz sorunları düzelteceğiz. Burada kimsenin mağdur olmayacağı düzenlemeler yapacağız. Ev sahibi olmayı da cezalandıran bir karar tabii ki alınmayacak. Onları da düşüneceğiz.

Biz 81 ili kalkındırmak istiyoruz, herkes büyükşehire gitmek zorunda kalmayacak. Her yerde imkan olsun istiyoruz. Sanayisiyle üretimiyle yeşil alanlarıyla tüm illeri kalkındıracağız.

Memura kira desteği

Büyükşehirde yaşayan kardeşlerimiz için buradaki yaşam şartlarını gözetecek düzenlemeler getireceğiz. Memurumuzun geliri mi artması gerekiyor bunu hayata geçireceğiz. Kira desteği mi gerekiyor bunu getireceğiz. Seçim sonrasında da daha iyi şartlarda yaşama imkanı için geliştirmeler hayata geçireceğiz.

Bu motivasyonlarla vatandaşımız sandığa yine koşarak gideceğini ve rekor destek vereceğini düşünüyoruz.

Deprem konutlarını hem olduğu yerinde hem de şehrin uygun bölgesine taşıyarak yapacağız. 11 ilimizle birlikte vatandaşlarımız daha güzel daha sağlam konutlarda yaşasınlar istiyoruz. Şehir merkezinde zemin problemi varsa bunları da gözeterek yapacağız. En iyi mimarlarla çalışıyoruz tasarımları da tamamlanıyor inşallah yakın zamanda bitecek.

İklim değişikliği ile mücadele

Geri dönüşüm oranımız yüzde 31'e ulaştı. Bu önemli bir orandır. Plastikleri yeniden hammadde olarak üretime sağlayarak ekonomiye katkı sağlıyoruz ayrıca çevremizi temiz tutuyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynaklarımızı artıyoruz. Elektrikli aracımız Togg, bunun en güzel örneği. Akkuyu devreye girdi. Ülkemizin elektriğinin yüzde 10'unu karşılayacak. Nitelikli üretimin artırıldığı bir 2053 hedefi koyduk. Bu uygulamaların hepsi de hayata geçiyor.

476 millet bahçesi yapıyoruz. İstanbul'da her 1 kişi için 1 metrekare yeşil alan kazandırdık. Beton yığınlarını bozduk ağaçları diktik. Bina dikecekler dediler yeşil alan yaptık. Muhalefete, sözde çevrecilere rağmen bunu yaptık. Gençlerimiz Atatürk Havalimanı millet bahçesinde konserler verecek. 2023 yılının sonunda tamamen bitirilecek. Avrupa'nın en büyük parklarından birisi olacak.

1000 millet bahçesi hedefi seçim beyannamemizde var. Körfezlerde dip çamuru temizliği başlattık. Müsilaj ile mücadele ettik ve makul bir seviyeye getirdik. 2 buçuk milyar liralık yatırım yaptık. Bu yaz kötü bir görüntü ortaya çıkmaması için çabalıyoruz.

Geri dönüşümde depozito uygulaması geliyor

Geri dönüşümde depozito uygulaması hayata geçirilecek. Ürünleri getirilince kartlarına para yüklenecek. Bu kartlarla gençlerimiz sinemaya vs. gidebilecek. Depozito makineleri olacak.

Salda Gölü'nde çevresi tertemiz, çöp yok, çevresine otel veya bina hiçbir şey yapılmadı. Korunan alan ilan ettik, o masmavi gölde keyifli vakit geçiriyorlar. Şimdi giden herkes teşekkür ediyor.