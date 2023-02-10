Bakan Kurum: "Umutlarımız hala diri"

Bakan Kurum, "asrın felaketi"nde Gaziantep'teki çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu:

Kurum, Gaziantep AFAD Deprem Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, afet nedeniyle devletin, milletin ve dünyadan gelen birçok yardım kuruluşunun seferberlik şuuru içinde millet için çalıştığını söyledi. Kurum, "An itibarıyla Gaziantep'te 2 bin 529 canımızı yitirdik, yaralı 12 bin 468 kardeşimizde şu an hastanelerde tedavi altındadır." dedi.

Bölgede tüm aileleri ziyaret ettiklerini dile getiren Kurum, "Bizim milletimiz bugün depremde nasıl tüm acılara ortak olduysa, vefat eden ailelerimizin yavruları, kardeşleri, anneleri, babaları da hepimizin ailesi, milletimize emanettir, onlar. Her zaman kendilerinin yanında olacağız. Onların elini 85 milyonluk Türkiye ailesi olarak hiçbir zaman bırakmayacağız." diye konuştu.

"Umutlarımız hala diri"

Kurum, Gaziantep'te yapılan arama kurtarma faaliyetlerinin ilk anda tamamen yıkılan 1324 binada başladığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Arama kurtarma faaliyetleri çerçevesine şu an sadece 108 binada arama kurtarma faaliyeti yürütüyoruz. Kalan binalardaki arama kurtarma faaliyetleri tamamlanmış durumda. Bu kapsamda 16 bin 900 arama kurtarma personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz altından kurtarabilmenin mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Umutlarımız hala diri çünkü dün ve bugün itibarıyla baktığınızda 100'üncü saatte, 86'ncı, 90'ıncı saatte enkaz altından kurtardığımız yavrularımız var. Berat, Yiğit yavrumuz var. Gaziantep'te de bu mücadeleyi tüm illerde olduğu gibi son dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz."

Kurum, insani ihtiyaçları da takip ettiklerini dile getirerek, vatandaşların geçici barınma, beslenme ihtiyaçlarını giderecek adımları attıklarını söyledi.

Bununla ilgili de jandarma, asker ve emniyet güçlerinin hem havadan hem karadan vatandaşlara ulaştığını anlatan Kurum, "Bu kapsamda bölgemizde 5 helikopterimiz, jandarmamız, yine askerimiz, emniyetimiz bu hizmetleri vermektedir. Tüm Nurdağı'ndaki, İslahiye'deki köylerimizin eş zamanlı olarak acil ihtiyaçları giderilmiş durumdadır." ifadelerini kullandı.

"15 bin konteyneri Gaziantep genelinde kuracağız"

Sahra çadırlarını da kurduklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Yine geçici barınmalarını sağlayacak vatandaşlarımızın tüm il genelinde 15 bin 350 çadırın kurulumu tamamlandı. Toplam 25 bin çadırın acil olarak bölgeye kurulması planlanıyor. Yine vatandaşlarımızın hem kalıcı ihtiyaçlarını giderecek, barınma ihtiyaçlarını giderecek hem de bundan sonraki süreçteki geçici barınmayı sağlayacak konteyner kurulum sürecine başladık. 500 konteynerimizi gerek İslahiye'de gerek Nurdağı'ndaki belirlenen alanlara kurduk. Ve etap etap konteyner sayısını da Gaziantep genelinde 15 bin konteyner olarak planladık ve inşallah Valiliğimizle, Büyükşehir Belediyemizle, yardım kuruluşlarımızla, AFAD'ımızla, TOKİ'mizle birlikte inşallah bu süreci tamamlayacağız. 15 bin konteyneri Gaziantep genelinde kuracağız."

Bakan Kurum, 130 bin depremzedenin de geçici barınma alanlarında misafir edildiğini aktararak, İller Bankası koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Şahinbey, Şehitkamil, Nurdağı ve İslahiye'de su ve elektrik verilmesine başlandığını, 31 baz istasyonunu da tüm bölgeye dağıttıklarını aktardı.

4 bin 720 uzmanla 10 şehirde bakanlıkça hasar tespit çalışmalarının ilk andan itibaren devam ettiğini, araçlarla ve dronelarla bu tespitlerin yapıldığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar yapmış olduğumuz tespitler çerçevesinde, tüm ülke genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Yine Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 12 bin 423 ev, konut, iş yeri, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Hasar tespitleri, tespitin bitmesine müteakip vatandaşlarımızın bilgilendirilebilmesi amacıyla adres ve kimlik numaralarını girerek, e-Devlet üzerinden evinin hasar tespitini görebilecek, bilgilendirme alabilecek. Aynı zamanda "hasartespit.csb.gov.tr" adresinden de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini yapacak.



Bu tespitler yapılmadan kesinlikle binalara girilmemesini önemle ifade etmek istiyorum. Burada ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı ve hasarsız binalara da vatandaşlarımızın hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ilanıyla birlikte bu binaları kullanabileceğini de buradan ifade etmek istiyorum."

Kurum, bilgilendirmeleri daha seri yapabilmek amacıyla iletişim ofisleri kurduklarını da vurgulayarak, "Hem hasar tespit hem de vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını, taleplerini alacağımız iletişim ofislerimiz, şehir genelinde kurulmuştur. Hem Gaziantep merkezde hem Nurdağı'nda hem de İslahiye'de vatandaşlarımız hasar tespit ofislerine, iletişim ofislerine giderek, hasar tespitinin durumunu da öğrenebilir."

Cumhuriyet tarihinin en büyük "afet konut seferberliği" başlatılacak

Bakan Kurum, 10 ilde arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla hayatın normale dönmesi için çalışmaları da hız kesmeden sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önceki depremlerde, Elazığ'da, Malatya'da, Kastamonu'da, İzmir'de nasıl afette hızlı bir şekilde konutlarımızı yaptıysak 10 ilimizde de aynı aksiyonu alacağız. Tüm illerimizde hayatı normale çevirecek, vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlara eriştirecek sürecimizi TOKİ Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz. 10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini milletimiz, yavrularımız için başlatmış olacağız.

Bu kapsamda TOKİ, Emlak Konut, Bakanlığımıza bağlı tüm şantiyelerdeki 30 bin işçimizi, mühendisimizi arama kurtarma, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek firmalarımızı personeli ve ekipmanıyla birlikte 10 ilimize görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız 10 ilimizde AFAD koordinasyonundaki faaliyetlere destek vermektedir."

Bakan Kurum, enkaz kaldırma süreciyle birlikte yeni alanlarının kurulumuna yönelik zemin etüt çalışmaları ve bölgenin yöresel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, bir dakikayı bile önemsediklerinin altını çizdi.

Kurum, "Burada olmayan, bu afeti yaşamayan, burada geçici barınmayı yaşamayan kimse buradaki duyguları hissedemez. Vatandaşlarımızı o yağmurdan, soğuktan, güneşten bir an önce kurtarabilmek adına, kalıcı konutların yapımını başlatmak suretiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini bu kapsamda başlattığımızı ilan etmek istiyorum." diye konuştu.

Ekiplerin cansiperane bir şekilde, 24 saat uyumadan çalıştığına, bir kişiyi kurtarabilmek için yemek arası dahi vermeden enkazda görev yaptığına dikkati çeken Kurum, insan üstü bir mücadele veren AFAD, UMKE, Türk Kızılay, jandarma, emniyet, asker ve polislere, valilere, belediye başkanlarına, tüm görevlilere ve vatandaşlara teşekkürlerini iletti.

"10 ilimizde eş zamanlı bu süreci yürüteceğiz"

Bakan Kurum, bu afetin üstesinden hep birlikte, birlik ve beraberlik anlayışıyla gelineceğine işaret ederek, "En kısa zamanda konutları, yeni yerleşim alanlarını sunacağız. Yeni İslahiye, yeni Nurdağı'nın inşasını yapacağız, 10 ilimizde eş zamanlı bu süreci yürüteceğiz. Eş zamanlı vatandaşımızı bilgilendireceğiz. İnşallah çok kısa sürede inşaatlarımıza başlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, daha önceki afetlerde olduğu gibi aynı anlayışla çalışmaların yürütüleceğini belirten Kurum, vatandaşlar için bu konudaki bilgilendirmelerin günlük, saatlik yapılacağını aktardı.

Kurum, yaşamını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.