Bakan Kurum, Ümraniye'de temel atma ve anahtar teslim töreninde konuştu

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Hekimbaşı Mahallesi Temel Atma ve Komşu Finans Evleri Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, 591 konut ve 28 dükkanın temellerini, 190 konut ve 55 dükkanın anahtar teslimini yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'un ciddi bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğu bilinciyle çalışmalarını yürüttüklerini belirten Kurum, "İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarını anlattı.

Kentsel dönüşümün önemi üzerinde duran Kurum, vatandaşları başlattıkları kampanyalara katılmaya davet etti.

Ümraniye'de 32 bin 300 vatandaşın mülkiyet sorunlarını çözüp tapularını teslim ettiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Osmangazi Korusu Millet Bahçemizden katlı otopark ve meydanımıza, atık getirme merkezinden kentsel dönüşüm projelerimize kadar Ümraniye'mizde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. En son 2 hafta önce Ümraniye'mize gelmiş, sizlerle müjdelerimizi paylaşmıştık. 'Hekimbaşı Mahallesi'nde kentsel dönüşümü başlatacak, yeni konutlarımızın temellerini atacağız.' dedik ve işte bugün 591 konut ve 28 dükkanımızın temellerini hep birlikte atıyoruz. Siz kıymetli kardeşlerimizin güven, huzur içinde yaşamanız için bu alanda zemin iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Buradaki konutlarımızı 759 kazık üzerine inşa ediyoruz. 'Çakmak Mahallemizde vatandaşlarımızın rızasıyla 190 konut ve 55 dükkan inşa edeceğiz.' dedik ve yine bugün bu mahallemizde tamamladığımız Komşu Finans Evleri Projesi kapsamında 190 yeni yuvamızın ve 55 dükkanın anahtarlarını teslim ediyoruz. Biz öyle birileri gibi verdiği sözleri unutanlardan değiliz. Bugünün işini asla yarına bırakmayız. Söz veririz ve onu hemen yaparız."

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısını paylaşan Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 479 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 90 bine ulaştı. Ümraniye'mizde 3 bin 391 kardeşimiz kampanyaya başvurdu. Ümraniyeli kardeşlerimiz bu kampanyamıza yoğun ilgi gösterdi, göstermeye devam ediyor." dedi.

- Ümraniye'de hayata geçirilecek projeler

Ümraniye'ye elleri dolu, müjdelerle geldiklerini dile getiren Kurum, şunları aktardı:

"Topağacı'nda 77 bin metrekarelik alana sahip Molla Hüsrev Camii ve Güney Camii çevresinde yürütülen projelerimizde kat karşılığı anlaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkartıyor ve kentsel dönüşümü bu bölgelerde başlatıyoruz. Kazımkarabekir ve Dudullu'da 10 mahallemizi ilgilendiren 2B alanlarında kentsel dönüşümün önünü açmak için imar çalışmaları yapıldı. Şimdi ada bazında uygulama çalışmalarını başlattık. Biliyorsunuz bu çalışmalarla oluşturulacak olan okul, sağlık tesisi gibi sosyal donatı alanları, bu bölgedeki taşınmazlardan kesinti yapılarak karşılanıyor ama biz sizleri mutsuz edecek hiçbir şey yapar mıyız? Asla. Sizin taşınmazlarınızdan daha az kesinti yapacağız. Hazine mülkiyetinde olan 275 bin metrekarelik araziyi sosyal donatı olarak kullanılmak üzere hibe ediyoruz, uygulamanın önündeki engeli tamamen ortadan kaldırıyoruz. Hibe yapılmasına ilişkin yetki yazısını bu sabah imzaladım. İnkılap ve Hekimbaşı'nda bulunan orman vasfını yitirmiş yaklaşık 350 dönümlük alanda vatandaşlarımızın tapu sorunlarını çözüyoruz. Orman kadastro çalışmasını başlattık. Ardından taşınmazlar Hazine'ye devrolacak. İndirim ve uygun taksitlerle tapularınızı veriyoruz. Bölgedeki kamuya ait alanları da kullanacağız. Büyük ve örnek bir kentsel dönüşüm projesini burada da hayata geçireceğiz."

Kurum, Hekimbaşı Mahallesi'nde av köşkünün de bulunduğu arazide tapu malikleriyle görüşeceklerini ve vatandaşlara başka bir yerden Hazine taşınmazı önereceklerini kaydetti.

Sultanbeyli'de olduğu gibi, tapular Hazine'ye geçer geçmez, hemen aynı indirim ve taksit süreçlerini uygulayacaklarını ve vatandaşların tapularına sahip olacaklarını anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ardından ister vatandaşımız kendi yapar, isterse bir müteahhitle anlaşır, isterse de TOKİ eliyle buraları dönüştürebiliriz. Dumlupınar, Kazımkarabekir, Topağacı, İnkılap, Cemil Meriç ve Ihlamurkuyu'yu kapsayan yaklaşık 1 milyon metrekare alanda devam eden davalar var. 2B kadastrosu yapılamayan parseller var. Mahkemenin sonuçlanmasını takip ediyoruz. Burada oturan vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Mahkeme süreci aleyhte sonuçlanmış olsa dahi harekete geçeceğiz. Tapu maliklerimize başka bir yerden taşınmaz göstereceğiz. Önerimiz kabul edilmeyebilir. O zaman da arazileri Hazine mülkiyetine devredeceğiz ve 2B uygulamasıyla indirimlerimizi yapacağız. Tapularınıza süratle kavuşacaksınız. Bu konuda kadastro birimlerimiz çalışıyor. Hayırlı uğurlu olsun.''

Bakan Kurum, Dudullu Meydanı ve Osmangazi Millet Bahçesi çevresinde yer alan bölgeyi şehircilik açısından yeniden ele aldıklarını, yerinde dönüşüm yaparak burada da vatandaşlara yaraşır, yaşanabilir alanlar oluşturacaklarını söyledi.

Kurum, "Son olarak, çok yoğun bir nüfusa sahip olan Çamlık'ta şehrin merkezinde bulunan 50 bin metrekare yeşil alanı, malikleri ile anlaşmak suretiyle Hazine'ye kazandıracağız. Millet bahçesi olarak sizlerin hizmetine sunacağız." dedi.

Seçimlere iki haftadan az bir süre kaldığını hatırlatan Kurum, bir tarafta "Dev projeleriyle yükselen bir Türkiye." diyen Cumhur İttifakı'nın, diğer tarafta ise Türkiye'ye dair tek bir projesi olmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğunu söyledi.

Kurum, seçimlerin, inşa edenler ve boş vaatlerde bulunanlar arasında olacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum, protokol mensupları ve vatandaşlarla kentsel dönüşüm projesinin temelini atıp, Finans Evleri'nin anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti.